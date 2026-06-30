Има държави, които се описват с цифри, статистики и политически анализи. Има и такива, които се усещат - чрез цветовете на природата, през историите на хората и драматичните обрати на собствената им съдба. Венецуела безспорно принадлежи към втората категория.

Страната е благословена с едни от най-впечатляващите природни богатства на планетата. Тук се намира и Анхел – най-високият водопад на Земята, чиито води се спускат от близо километър височина сред девствена джунгла.

⇒ Най-силните земетресения в историята на Венецуела

Макар във Венецуела да няма особено засилена сеизмична активност, колкото в Чили и Перу, страната се намира върху активната граница между Карибската и Южноамериканската тектонична плоча. Натрупването на напрежение по големите разломи - най-вече Боконо, Сан Себастиан и Ел Пилар, периодично води до разрушителни земетресения, оставящи дълбоки следи в историята на страната.

Мощно земетресение във Венецуела причини щети на сгради (ВИДЕО)

Снимка: iStock

► Земетресението в Каракас от 1812 г. остава най-опустошителното природно бедствие в историята на Венецуела. На 26 март, по време на Велики четвъртък, трус с магнитуд около 7,7 разрушава голяма част от столицата Каракас, както и градовете Ла Гуайра, Баркисимето, Сан Фелипе и Мерида. Загиват между 15 000 и 20 000 души, а според някои исторически оценки жертвите достигат дори 30 000. Катастрофата се случва в разгара на войната за независимост от Испания и оказва огромно влияние върху хода на събитията. Мнозина тогава възприемат бедствието като божествено наказание, което допълнително задълбочава политическото и общественото напрежение в страната.

► Почти век по-късно, на 29 октомври 1900 г., Венецуела е разтърсена от т.нар. земетресение Сан Нарсисо с магнитуд между 7,6 и 7,7. Това е най-силното инструментално регистрирано земетресение в историята на страната. Епицентърът е край северното крайбрежие, а трусът предизвиква и локално цунами с височина на вълните от около пет метра. Засегнати са крайбрежните райони около Каракас и щата Миранда, регистрирани са свлачища и значителни материални щети. Макар броят на жертвите да е сравнително малък - около 100-140 души - събитието остава едно от най-мощните в сеизмичната история на Венецуела.

► На 17 януари 1929 г. силно земетресение разтърсва района на Кумана, един от най-старите градове в Южна Америка. Макар съвременните изследвания да ревизират първоначалната оценка и да определят магнитуда му на около 6,3-6,9, трусът причинява сериозни разрушения. Загиват над 200 души, голяма част от историческия център на Кумана е разрушена, а след земетресението е наблюдавано и локално цунами. Събитието се превръща в едно от най-добре изучените исторически земетресения във Венецуела и допринася за развитието на националната сеизмология.

► Едно от най-паметните бедствия на XX век е земетресението в Каракас от 29 юли 1967 г. С магнитуд 6,6 и епицентър край северното крайбрежие, трусът причинява тежки разрушения в столицата. Срутват се множество високи жилищни сгради, особено в новите квартали. Около 300 души загиват, а повече от 1500 са ранени. Именно след тази трагедия Венецуела предприема сериозни реформи в строителните стандарти и въвежда по-строги противоземетръсни изисквания за новото строителство.

Снимка: iStock

► Последното голямо разрушително земетресение преди XXI век настъпва на 9 юли 1997 г. край Кариако в източната част на страната. Трусът с магнитуд 6,9 причинява смъртта на над 70 души и нанася сериозни щети в градовете Кумана и Карупано. Освен разрушените сгради, учените регистрират явления като втечняване на почвите, разместване на земната повърхност и повреди по транспортната и водоснабдителната инфраструктура. Благодарение на съвременните измервателни системи това земетресение се превръща в едно от най-подробно документираните сеизмични събития в историята на Венецуела.

Трус с магнитуд 7,5 във Венецуела. Срутени са множество сгради, има загинали и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Можеш да добавиш отделен абзац в края на раздела, защото това събитие вече се нарежда сред най-тежките природни бедствия в съвременната история на страната.

► Двойното земетресение от 24 юни 2026 г. се превърна в най-разрушителното сеизмично бедствие във Венецуела след трагедията от 1812 г. Само в рамките на 39 секунди северната част на страната беше разтърсена от два последователни мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5, чиито епицентрове се намираха край централното карибско крайбрежие, западно от Каракас. Земетресенията бяха усетени в голяма част от северна Южна Америка и на няколко карибски острова, а силата им доведе до срутването на стотици жилищни и обществени сгради, прекъсване на електрозахранването, повреди по пътища, мостове и летищна инфраструктура, както и до десетки последващи вторични трусове.

Най-тежко засегнати бяха крайбрежният щат Ла Гуайра, столицата Каракас и части от щатите Арагуа и Карабобо. В първите дни след бедствието властите обявиха извънредно положение, а спасителните операции бяха затруднени от продължаващите вторични трусове и нестабилните конструкции. В страната пристигнаха международни екипи за търсене и спасяване от десетки държави. Сред най-емоционалните моменти бяха спасяването на деветмесечно бебе и майка му, както и на баща и неговия син, които бяха извадени живи изпод руините четири дни след катастрофата.

Снимка: iStock

По последни официални данни броят на загиналите е над 1400 души, ранените са няколко хиляди, а десетки хиляди жители са останали без дом или са били принудени да напуснат силно засегнатите райони. Международните сеизмологични служби определиха двойния трус като най-силното земетресение, ударило Венецуела след това от 1900 г., а мащабът на разрушенията го превърна в едно от най-тежките природни бедствия в съвременната история на страната.

⇒ Имат ли връзка със земетресенията петролните богатства на Венецуела?

Венецуела притежава най-големите доказани петролни запаси в света – над 300 милиарда барела, като огромната част от тях се намират в Петролния пояс на Ориноко. Освен него, другият ключов нефтодобивен район е басейнът на езерото Маракайбо, където промишленият добив започва още през 1914 г. и превръща страната в една от водещите петролни сили през XX век.

Петролните находища обаче не са разположени случайно. Те са формирани в продължение на десетки милиони години именно в геоложки басейни, чието развитие е тясно свързано с движенията на земната кора. Басейнът Маракайбо например е ограничен от активни разломи и се намира между Андите и планината Сиера де Периха - регион, оформен от продължаващото взаимодействие между Карибската и Южноамериканската тектонична плоча. Това означава, че нефтът и земетресенията имат общ геоложки произход, но не непременно причинно-следствена връзка.

Викове изпод руините: Роднини и доброволци копаят с голи ръце за оцелели във Венецуела (ВИДЕО)

Снимка: iStock

През последните години се появиха хипотези, че десетилетията интензивен нефтодобив в района на езерото Маракайбо могат да влияят върху локалната сеизмичност. Извличането на огромни количества нефт и природен газ води до постепенно слягане на земната повърхност (субсиденция), като на места са измерени потъвания от няколко метра. Някои геолози предполагат, че подобни процеси могат да променят напрежението върху съществуващи разломи и при определени условия да благоприятстват възникването на малки или умерени индуцирани земетресения. Подобни явления са добре документирани в нефтени райони като Грьонинген в Нидерландия, Пермския басейн в САЩ и части от Канада.

Научните доказателства обаче са категорични по един важен въпрос: няма данни, че нефтодобивът във Венецуела може да предизвика големи земетресения с магнитуд 7 или повече. Такива трусове, включително катастрофалните земетресения от 1812, 1900 и 2026 г., са резултат от движението на Карибската и Южноамериканската тектонична плоча и освобождаването на огромни количества енергия по дълбоки активни разломи. Енергията на подобни събития е несравнимо по-голяма от ефекта, който човешката дейност може да окаже върху земната кора.

Снимка: iStock

Все пак учените не изключват възможността нефтената индустрия да оказва локално влияние върху сеизмичната активност. Най-често това се свързва не със самото извличане на нефт, а с инжектирането на вода или отпадни течности обратно в земните пластове за поддържане на налягането в находищата. Именно този механизъм е доказан в редица нефтодобивни райони по света като причина за индуцирана сеизмичност. До момента обаче няма убедителни научни изследвания, които да доказват, че подобни процеси са предизвикали разрушителните земетресения във Венецуела.

Изводът на съвременната наука е, че между петролните богатства на Венецуела и земетресенията съществува геоложка връзка, тъй като и двете са продукт на една и съща тектонична еволюция на региона. Не съществуват обаче убедителни доказателства, че експлоатацията на тези находища е причина за най-големите разрушителни земетресения в историята на страната. Напротив, те се определят като естествени тектонични събития, породени от непрекъснатото движение на литосферните плочи.

Снимка: iStock

Държава, която някога привлича имигранти от цяла Европа и Латинска Америка, днес е свидетел на една от най-големите миграционни вълни в съвременната история на региона.

Зад заглавията за инфлация, политически конфликти и международни санкции обаче стои общество с дълбока културна идентичност, жизнен дух и удивителна способност да оцелява. Венецуелците продължават да пазят традициите си, музиката си и прочутото си гостоприемство въпреки изпитанията, пред които са изправени.

Редактор: Цветина Петкова