Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела в сряда, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN.

Най-малко 16 души са ранени в община Чакао. Според американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 хиляди жертви е 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им, допълва Skynews. Временният президент Делси Родригез обяви извънредно положение.

Според Геоложката служба на САЩ основният трус е бил регистриран на около 23 километра югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани и близо 20 вторични труса, които са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия.

Мощно земетресение във Венецуела причини щети на сгради (ВИДЕО)

Kадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади и облаци прах над засегнати квартали. Свидетели разказват, че под руините на сградите в столицата се чуват викове за помощ на затрупани хора. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Най-сериозни щети са нанесени в района Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено заради разрушения.

Земетресенията са били регистрирани малко след 18:00 часа местно време. След първите трусове хиляди жители напуснали домовете си и останали на открито заради опасения от нови вторични земетресения.

„Сградата се люлееше силно от едната до другата страна. Никога не съм усещал подобно нещо“, разказва Роберто Гамас. Той допълва, че мебелите и предметите в апартамента му са паднали по време на труса.

„Чу се силен тътен, а предмети падаха навсякъде. Никога през живота си не съм преживявал нещо подобно“, разказва още Коро Мартинес.

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„Бях вкъщи и успях да се облека. Всички стени бяха напукани. Едва успяхме да отворим вратата. Имаше облак дим, който не ни позволяваше да виждаме. А когато слязохме долу, сцената беше като филм на ужасите. Трябваше да се изкачим през развалините и всичко останало. Домоуправителят с бебето си и всички съседи слизаха. Но от тази сграда видях само едно семейство да излиза”, обясни Мария-Алехандра.

„За мен, това беше най-силното земетресение, което съм усещала. Беше дълго и силно. Никога нищо не се е чупило вкъщи по време на земетресение. А сега всичко е счупено - всички чаши, всичко падна. Всичко”, заяви Патриция Парада.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи, че трусът е усетен в множество щати на страната, включително Яракуй, Лара, Мерида, Арагуа, Карабобо, Ла Гуайра и Миранда. Той предупреди жителите да останат извън сградите заради опасността от вторични трусове, които могат да доведат до допълнителни срутвания.

„Трябва да бъдем особено внимателни с децата и възрастните хора. Свържете се с близките си и се уверете, че всички са в безопасност“, призова Кабельо в изявление по държавната телевизия.

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Властите са мобилизирали сили за сигурност и спасителни екипи в цялата страна. Като предпазна мярка е разпоредено временно спиране на газоснабдяването в някои сгради, докато продължават огледите на щетите.

Кадри от крайбрежния град Катия Ла Мар, северно от столицата Каракас, показват множество срутени сгради по склоновете на хълмове, както и силен дим, издигащ се от една от пострадалите постройки. Други записи разкриват сериозно повредени и частично рухнали жилищни блокове и високи сгради.

Кметът на община Чакао в Каракас Густаво Дуке съобщи, че над 500 спасители участват в издирвателните операции. До момента живи изпод отломките са извадени най-малко 18 души. По негови данни поне две сгради са напълно разрушени, а множество други са получили сериозни конструктивни повреди.

Геоложката служба на САЩ издаде най-високото ниво на предупреждение чрез системата PAGER, като предупреди, че трусът може да е причинил хиляди жертви и значителни икономически загуби. Според оценката много от сградите в засегнатия район са изградени от неармирана зидария и кирпич, което ги прави особено уязвими при силни земетресения.

Първоначално бе обявена опасност от цунами за райони в радиус до 300 километра от епицентъра, както и за Пуерто Рико и Вирджинските острови. По-късно американските центрове за предупреждение за цунами отмениха тревогата и потвърдиха, че вече няма риск от опасни вълни.

Снимки: БГНЕС/ЕПА

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че ще направи обръщение към нацията във връзка с бедствието.

Atención: en breve me dirigiré a los venezolanos para informar sobre la situación tras el fuerte terremoto que ha afectado a nuestro país. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Земетресението съвпадна с официален празник във Венецуела, когато много хора са били по домовете си. Денят отбелязва историческата победа през 1821 г., която осигурява независимостта на страната от Испания.

Посолството на САЩ в Каракас публикува предупреждение към американските граждани във Венецуела, като ги призова да потърсят безопасно убежище и да избягват районите с нанесени щети.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas @usembassyve está siguiendo de cerca las consecuencias del terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben consultar https://t.co/4mLGy30ZRT.



Medidas a tomar:



- Evite las zonas afectadas y no… pic.twitter.com/seck6gqk0v — USA en Español (@USAenEspanol) June 25, 2026

От посолството препоръчаха на американските граждани да използват системата Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чрез която Държавният департамент на САЩ може да се свърже с пътуващи американци при извънредни ситуации и спешни случаи.

Видео: "Ройтерс"

Редактор: Цветина Петкова