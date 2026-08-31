Президентът на Венецуела Делси Родригес мащабната петролна сделка, сключена със САЩ. Тя дава на Вашингтон достъп до над 65 милиарда барела петрол от 17 венецуелски находища. Те ще бъдат разработвани чрез нова компания, която ще предоставя лицензи и ще създава партньорства с американски и други инвеститори. Част от находищата досега бяха свързани с руски и китайски компании. Петролът остава собственост на Венецуела.

Венецуела и САЩ сключиха 25-годишно енергийно споразумение

Временният президент Делси Родригес заяви, че сделката ще привлече към 100 милиарда долара частни инвестиции и ще помогне за възстановяването на петролната индустрия. Доналд Тръмп пък обяви, че част от добивания петрол ще бъде използван за попълване на стратегическия резерв на САЩ.

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„Този проект, подписан за 25 години, предвижда разработването на 17 стратегически находища и производство над един милион и половина барела петрол дневно. Венецуела запазва собствеността и суверенитета върху своите ресурси. В същото време ще използва чужд капитал, технологии и оперативен капацитет за възстановяването на петролния сектор. Целта е това богатство да се превърне в производство, работни места, приходи и по-добър живот за венецуелците”, каза Делси Родригес.

Редактор: Ина Григорова