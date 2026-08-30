Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че стратегическият петролен резерв на страната ще бъде попълнен с петрол от Венецуела, съгласно наскоро сключеното енергийно споразумение между Вашингтон и Каракас.

В публикация в социалните мрежи Тръмп обяви, че процесът на „попълване“ на американските резерви, които значително намаляха през последните години, ще започне скоро, като описа венецуелския петрол като „подарък от Венецуела за народа на Съединените щати“.

Венецуела и САЩ сключиха 25-годишно енергийно споразумение

Все още няма яснота за сроковете, в които споразумението с Венецуела може да осигури количества за попълване на стратегическия петролен резерв на САЩ или да доведе до намаляване на цените по американските бензиностанции.

Енергийното споразумение с Венецуела, обявено от Тръмп в петък, цели да съживи разклатената петролна индустрия на Венецуела, но вероятно ще са нужни значителни инвестиции и инфраструктурни дейности, преди добивът на венецуелски петрол да бъде съществено увеличен.

По-рано днес временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че енергийното споразумение със САЩ ще бъде в сила 25 години, като целта му е производството на венецуелски суров петрол да достигне 1,5 милиона барела на ден, а суверенитетът на страната върху природните ѝ ресурси да бъде съхранен.

Редактор: Никола Тунев