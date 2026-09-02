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Ястието получи името „Ла Миламеси“ и бързо стана хит в социалните мрежи
Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичаен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда.
Ястието получи името „Ла Миламеси“ и бързо стана хит в социалните мрежи. От ресторанта казаха, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци.
Съпругата на Меси отправи емоционално послание по повод оттеглянето на футболиста
Футболистът обяви оттеглянето си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина.Редактор: Ивета Костадинова
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