Ден след като футболната звезда Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина, съпругата му Антонела Рокуцо написа емоционален пост в Instagram.

Пред милионите си последователи аржентинската инфлуенсърка засвидетелства историческите постижения и отдаденост на спорта на своя съпруг.

СНИМКИ НА МЕСИ И АНТОАНЕЛА ВИЖТЕ ТУК

„Изминаха толкова много години, толкова много моменти, толкова много радости, но и толкова много удари. Видях те как страдаш, как падаш и как се изправяш. Видях те как продължаваш, когато нещата не се получаваха, и как винаги се опитваш отново. И след толкова много години имах и късмета да те видя как сбъдваш мечтите си и да преживеем някои от най-щастливите дни в живота ни“, пише Антонела.

Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина

Това, което най-много радва съпругата на Меси, е че децата им са израснали, наблюдавайки отблизо израстването на баща си на футболния терен.

„Че са видели баща си да се бори за това, което иска, да не се предава и да продължава да вярва до края. И че след това са могли да бъдат до теб, за да видят как постигаш всичко и вдигаш Световната купа. Може би някой ден ще разберат наистина колко велика е твоята история. Днес те просто се гордеят с баща си.

А аз се гордея с теб. С твоя път, с всичко, което си преодолял, и най-вече с човека, който стоеше зад всеки един от тези моменти. Каква привилегия е да съм преживяла всичко това до теб. Обичаме те безкрайно!“, написа Антонела Рокуцо.

Лионел Меси вчера официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. 39-годишният футболист е отбелязал 125 гола в 207 мача, което го прави най-резултатният играч на страната за всички времена и играч с най-много мачове.

Той е световен шампион с Аржентина през 2022 г., когато страната от Южна Америка надви Франция в един от най-паметните мачове в историята на футбола. Тази година Меси и компания загубиха финала на световното първенство от Испания с 0:1.

Редактор: Цвета Лазаркова