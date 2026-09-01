Снимка: gettyimages
„Имах късмета да видя как сбъдваш мечтите си“, написа Антонела Рокуцо
Ден след като футболната звезда Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина, съпругата му Антонела Рокуцо написа емоционален пост в Instagram.
Пред милионите си последователи аржентинската инфлуенсърка засвидетелства историческите постижения и отдаденост на спорта на своя съпруг.
СНИМКИ НА МЕСИ И АНТОАНЕЛА ВИЖТЕ ТУК
„Изминаха толкова много години, толкова много моменти, толкова много радости, но и толкова много удари. Видях те как страдаш, как падаш и как се изправяш. Видях те как продължаваш, когато нещата не се получаваха, и как винаги се опитваш отново. И след толкова много години имах и късмета да те видя как сбъдваш мечтите си и да преживеем някои от най-щастливите дни в живота ни“, пише Антонела.
Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина
Това, което най-много радва съпругата на Меси, е че децата им са израснали, наблюдавайки отблизо израстването на баща си на футболния терен.
„Че са видели баща си да се бори за това, което иска, да не се предава и да продължава да вярва до края. И че след това са могли да бъдат до теб, за да видят как постигаш всичко и вдигаш Световната купа. Може би някой ден ще разберат наистина колко велика е твоята история. Днес те просто се гордеят с баща си.
А аз се гордея с теб. С твоя път, с всичко, което си преодолял, и най-вече с човека, който стоеше зад всеки един от тези моменти. Каква привилегия е да съм преживяла всичко това до теб. Обичаме те безкрайно!“, написа Антонела Рокуцо.
Лионел Меси вчера официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. 39-годишният футболист е отбелязал 125 гола в 207 мача, което го прави най-резултатният играч на страната за всички времена и играч с най-много мачове.
Той е световен шампион с Аржентина през 2022 г., когато страната от Южна Америка надви Франция в един от най-паметните мачове в историята на футбола. Тази година Меси и компания загубиха финала на световното първенство от Испания с 0:1.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни