Четиринадесет души са поискали да резервират несъществуващ апартамент на един от най-известните адреси във Великобритания – „Даунинг стрийт“ 10, официалната резиденция на британския премиер, съобщи „Би Би Си“.

Заявките са постъпили само за 20 минути, след като потребителската организация Which? публикувала фалшива обява в популярна платформа за резервации като част от разследване на сигурността ѝ.

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Обявата е създадена на 18 юни и представяла имота като „апартамент с една спалня в сърцето на Лондон“. Посочен бил истински адрес, а към предложението била добавена и снимка на прочутата черна входна врата на премиерската резиденция. В описанието дори се изтъквало, че парламентът се намира само на четири минути пеша.

От Which? умишлено избрали толкова разпознаваем адрес, защото очаквали системите за сигурност на платформата за резервации да засекат очевидно фалшивата обява. Това обаче не се случило и само няколко часа след създаването ѝ тя вече можела да приема заявки за престой.

За да не допуснат реални туристи да платят за несъществуващото жилище, авторите на експеримента настроили обявата така, че всяка заявка да трябва да бъде предварително одобрена. След това отворили възможността за резервации само за 20 минути, колкото било необходимо на друг представител на организацията да направи тестова резервация.

За този кратък период още 14 души се свързали с „домакина“ с желание да отседнат в резиденцията на британския премиер. Според Which? част от потребителите, особено тези извън Великобритания, е възможно изобщо да не са разпознали адреса и просто да са видели изгодно предложение в центъра на Лондон.

Платформата за резервации приела и плащане за несъществуващия престой

Експериментът не приключил с публикуването на обявата. Изследовател на Which?, използвайки друг профил, направил тестова резервация за едноседмичен престой на „Даунинг стрийт“ 10, а платформата за резервации обработила плащането.

Разследването установило и друг потенциален риск. Създаденият от Which? „домакин“ успял чрез системата за съобщения на платформата за резервации да изпрати външен линк с искане „гостът“ да въведе данните от кредитната си карта, за да потвърди резервацията. Линкът не бил блокиран. От потребителската организация отбелязват, че подобна възможност може да бъде използвана при фишинг измами.

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Which? решила да провери и системата за отзиви. На 11 август изследователите дали на несъществуващия апартамент оценка 10 от 10 и описали престоя като „изключителен“.

В текста нарочно включили очевидна препратка към котарака Лари, който живее на „Даунинг стрийт“, като посочили прекарването на време с него като една от най-хубавите части от престоя.

Платформата за резервации уведомила потребителя, че мнението ще бъде проверено от модератори, но според Which? то се появило почти веднага. Така фалшивият ваканционен имот на адреса на британския премиер получил рейтинг „изключителен“.

Обявата била окончателно премахната на 27 август - около два месеца след създаването ѝ и след като Which? многократно уведомила платформата за резервации за експеримента.

От платформата заявиха, че тестът на Which? не отразява начина, по който функционират милионите реални обяви и отзиви в платформата. Компанията уточни още, че фалшивият имот не е бил активен и достъпен за резервации през целия двумесечен период, тъй като самите изследователи са го затворили за реални клиенти. Поради това част от автоматичните механизми срещу измами не са били задействани.

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Компанията посочи, че използва различни проверки, технологии с изкуствен интелект и системи за откриване на измами и твърди, че по-голямата част от фалшивите обяви се откриват и премахват в рамките на 24 часа. От Which? обаче смятат, че експериментът показва сериозни пропуски в защитата на потребителите. Организацията призова британския регулатор Ofcom да провери дали платформата за резервации изпълнява задълженията си за противодействие на онлайн измамите.

Редактор: Цветина Петкова