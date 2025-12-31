Снимка: iStock
Как потърпевши останаха без парите, които са превели
Сигнал за измама с резервации за Нова година. Пострадалите твърдят, че превели пари за нощувка уж за вила в Разлог, но след това разбрали, че резервацията им отпада, а парите им автоматично ще бъдат преведени за лечението на болен младеж, без да са питани или информирани.
Сред жертвите на измамата е Никита Димитрова, която заедно със свои приятели изгубила пари по този начин. Тя разбира, че пострадалите са десетки.
Сигнали от зрители на NOVA: Измами с къщи за гости и вили под наем в новогодишната нощ
Момичето разказа в ефира на "Здравей, България", че по банков път изпратили капаро от 500 лева, а после превели и останалата сума – още 500 лв. След проведена кореспонденция получават съобщение, в което ги уведомяват, че резервацията отпада, а парите им ще бъдат използвани за дарителска кампания за болен човек.
Никита подчерта, че човекът, който е посочен в кампанията, не е получил парите. Хората, които стоят зад благотворителната инициатива, потвърдили, че става дума за измама от страна на човека, който предлага резервацията.
Поредна измама с обява за вила под наем за Нова година
В обявата също така e използвана снимка на реална къща, но нейният собственик не знае за това.
Димитрова обясни, че са подали сигнал до полицията, имат и извлечение от банката, за да докажат, че са превели парите. „Предполагаме, че доста хора са вкарани в тази схема”, каза още тя.
Редактор: Цветина Петрова
