Изсветляване на сектора, национален QR код и Обсерватория на качеството на услугата са сред ключовите реформи на Министерството на туризма. Това съобщи ресорният министър Илин Димитров, който представи програмата на ведомството и основните направления и реформи, по които ще се работи за 2027 година.

„Тази година имаме голям пробив и това е завръщането на германските туристи. Бяха договорени над 100 хил. седалки, предстоят още преговори да бъдат финализирани. Около 150 хил. седалки са договорени за следващата година за германския пазар. Тези туристи са ключови за началото и края на летния сезон в България“, подчерта Димитров.

По думите му по линия на достъпността се работи много активно с министрите на вътрешните и външните работи за подсилване на капацитета на консулските служби и ще бъдат командировани множество допълнителни хора, които да подпомогнат по-бързото издаване на визи.

Министър Димитров заяви, че предстоят промени в Закона за туризма, а именно изсветляване на сектора и включване на обектите за краткосрочно настаняване. „Мотото ни е „Еднаква услуга – еднакви правила“. Не сме против краткосрочното настаняване, но правилата трябва да важат за всички. Това ще изсветли значително сектора и ще подпомогне всички, които работят на светло, и ще дисциплинира тези, които през годините са минавали „между капките“, допълни той.

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Второ направление, по което се работи е прецизиране на разходването на туристическия данък, съобщи Димитров. По думите му парите за туризъм трябва да се връщат в туризма. Общините ще бъдат задължени да реинвестират в реклама и в авиосвързаност, обясни министърът. „Това ще децентрализира рекламата, ще помогне на местните общности да определят пулса на регионите. Ще направи държавата по-цветна, по наситена с фестивали, ще има повече събития. Кметовете трябва да подходят отговорно и да стимулират събития в началото на сезона, а не в средата“, допълни Димитров.

Министърът съобщи, че на 27 септември – Денят на туризма, ще бъдат създадени две структури – Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм (на събитие във Варна), и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. „Всяко нещо което се измерва, може да бъде подобрено. Време е да започнем да говорим за повишаване на качеството, а не на количеството“, категоричен бе Димитров.

По думите му Обсерваторията освен, че ще взима данни от НСИ, от картовите разплащания и други показатели, ще бъде направена и национална QR код кампания. „Хиляди лепенки с QR кодове ще бъдат поставени в обектите и посетителите ще могат да дават своето мнение. Данните ще се обработват в реално време на национално ниво. Така всеки един кмет ще знае какво е качеството на продукта му, подобрява ли се, влошава ли се, и ще можем да направим съпоставка с нашите съседи. Там където има пропуски, ще ги отстраним“, заяви министърът на туризма.

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Следващото направление, по което работи министерството е сигурност на услугата. „До края на годината ще се финализира проектът за гаранционния фонд. Всеки пътуващ ще бъде сигурен, че при фалит или форсмажорно събитие, средствата, които е дал за своята почивка, ще му бъдат възстановени“, посочи Димитров.

По отношение на международната видимост са планирани няколко големи събития, каза още министърът. „България ще стане домакин за три дни, от 24 до 26 септември, на събитие на борда на директорите на най-големия европейски туроператор TUI. Ще дойдат над 150 директори, както и генералният директор. Целта е да възстановим работата с TUI, да подпишем многогодишен меморандум. Това е инвестиция на глобално ниво“, подчерта Илин Димитров.

Той припомни и кампанията „Звездните лица на туризма“. „Показваме успели българи, които приемат да бъдат посланици на сектора, които освен да промотират страната със своите постижения, записват клипове на различни езици, които ще се въртят в медиите“, каза министърът.

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Илин Димитров каза, че рекапитулация на летния сезон ще бъде направена през октомври, тъй като той все още е активен. „В началото започна трудно, заради загубата на германския пазар. Данните, които имаме за сравнение са: за периода 1 юни – 31 юли 2025 г. сме посрещнали 2 689 000 туристи, а за периода 1 юни – 31 юли 2026 г. - те са 2 602 719. Числата са сходни, тоест не можем да говорим за драстичен спад“, уточни Димитров.

По отношение на стойността на услугите, според министъра в България има добър микс от възможности за предлагане на различни услуги – от бюджетни до висококатегорийни. По думите му едно от авторитетните британски издания е поставило курорта Слънчев бряг на второ място като достъпна дестинация. „Като че ли има някакъв дисонанс – всички говорят за поскъпване, вероятно го има зонално, но международните класации ни поставят на едно много добро място“, посочи Димитров.

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Във връзка с наблюдаваното драстично повишение на цените за настаняване за периода на конкурса „Евровизия“ догодина, министър Илин Димитров коментира, че в региона на Бургас има над 400 хиляди легла. Той допълни, че в момента кметът на града, заедно с хотелиери, които са се съгласили, изготвят списък на хотели, които ще предложат нормални цени за времето на провеждане на „Евровизия”. Целта е спекулата да бъде максимално ограничена, заяви министърът на туризма.

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Редактор: Цвета Лазаркова