Успехът на този летен сезон създаде предпоставки за един изключително успешен следващ летен сезон през 2027 г. Това каза в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България!“ директорът на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. По думите ѝ настоящият сезон ще продължи поне до 22 септември.

„Истински важна новина е, че две големи авиокомпании от 6 летища в Германия ще извършват полети през 2027 г. до Варна и Бургас. Заслугата е на министерството на туризма, което постави основите на политики, на инструменти за един успешен модел на развитие, който липсваше през последните години”, изтъкна Карастоянова.

Одисей Спасов от Българската асоциация на туристическите агенции каза, че един от проблемите по Черноморието е с наличието на кадри.

„Когато хотелиерите подават документи за наемане на служители от други държави, много късно се подготвят документите, идват неподготвени хора и започват да обслужват туристи, от там започва негативното отношение на българския потребител, който вече си е заплатил конкретната почивка и идва недоволството”, каза Спасов. По думите му нашето Черноморие е страхотно, плажните ивици са уникални, но инфраструктурата и паркирането са проблемни за българските туристи.

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Според Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма всички туристи са важни, но най-важен е българският турист за нашето Черноморие и бизнес. През този летен сезон над 40% от туристите са българи, допълни той.

„Трябва много внимателно да си направим комуникационния микс, ориентиран към всеки пазар, към конкретния период от годината, от лятото, който искаме да таргетираме“, обясни Занков.

Според Карастоянова е необходима голяма трансформация в туризма. „Най-важният показател не следва да бъде ръстът на броя на туристите сам по себе си, а ръстът на приходите от туризъм. Тоест трябва да променим компонентите на качеството на продукта, който предлагаме, компонентите, свързани с продължителността на престоя, с характера на туристическите продукти, които се ползват на място. Да се избяга от онзи капсулиран ол инклузив модел, в който туристът почти може да не излезе от периметъра на хотела, басейна и плажа. Да създадем възможността да изведем госта, да му покажем културни забележителности, винен и кулинарен туризъм, атракции които могат да бъдат разказани“, заяви директорът на Националния борд по туризъм. По думите ѝ има нужда от нов модел на управление на туристическите ресурси, на тяхната комуникация, за да може изборът да бъде на друга база, а не на основата на цената.

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Златка Димитрова изказа мнение като турист и живееща по Черноморието през лятото, че според нея сезонът не е успешен най-вече заради неимоверното покачване на цените и вместо превалутиране, удвояването им от лева в евро. „Моето наблюдение е, че хората си пазаруват, готвят си и се хранят пред караваните и бунгалата си“, каза тя.

Според Одисей Спасов по морето трябва да има много по-сериозен контрол не само на бизнеса на светло, а и на сивия сектор. „В туризма в сивия сектор се въртят над милиард и половина евро – настаняване, туристически услуги, организиране на мероприятия. Контролът е едно от най-важните пера в туристическия сектор, за да може наистина да се изсветли и да имаме реални резултати. А относно спекулата с цените – хърватският модел ни удари, но доста по-силно отколкото в Хърватия“, смята Спасов.

Константин Занков каза, че има и добри, и лоши практики по Черноморието. Има заведения, които предлагат атрактивни цени, много добро качество на услугата и те са пълни с редовни гости. Има и такива, които спекулират и са сложили абсурдни цени. Същото е и с цените в хотелите, допълни той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова