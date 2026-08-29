„В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости". Това заяви в специално интервю за „Събуди се“ председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров.

По думите му се подготвя изцяло нов Закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. „Политическото влияние в МВР е огромно и, за съжаление, се засили особено през последните години“, заяви Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата.

Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО.

Тест за интегритет ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата. Ако кандидатът не успее да го премине, няма да бъде повишаван.

Предвижда се и задължение за ръководителите да започват проверка при всеки сигнал срещу служител. Тодоров подчерта, че при наличие на данни за престъпление материалите трябва да бъдат предавани на прокуратурата, а когато няма достатъчно данни за досъдебно производство, да се търси дисциплинарна отговорност, включително уволнение.

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„Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани. А не само да ги разместваме от едно място на друго“, каза той.

Плановете са законът да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия.

Акцията в „Драгалевци“

Тодоров коментира и акцията в столичния квартал „Драгалевци“, при която беше открито устройство за заглушаване. Според него трябва да бъде проверена и версията дали информация за действията на службите не е изтекла предварително към хората, свързани с обекта.

По думите му предстоят експертизи, които трябва да установят дали при акцията е открито цялото устройство или от него липсват части. Тодоров подчерта, че според него в България вече не трябва да има „недосегаеми лица“.

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Как Петьо Петров-Еврото е успял да избяга?

Бившият главен секретар на МВР се върна и към акцията преди години за задържането на Петьо Петров-Еврото в същия обект в „Драгалевци“.

По думите му операцията е била организирана и проведена от ГДБОП и е имало оперативна информация, че Петров се намира там. Той обаче не е бил открит.

Тодоров заяви, че не може да каже дали тогава е имало изтичане на информация. Той припомни, че тогавашният служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е разпоредил проверка по случая, но резултатите от нея не са били публично огласени. Едно от обясненията, дадени пред Тодоров, било, че в обекта е имало таен тунел, който служителите на ГДБОП не са знаели и не са обезопасили.

Защо е имало патрулки пред „Осемте джуджета“?

Тодоров коментира и информацията за полицейски патрули, които са стояли пред обекта, свързван с ресторанта „Осемте джуджета“.

Той заяви, че по времето, когато е бил главен секретар на МВР, е била разпоредена проверка за полицейски служители, които са стояли пред обекта. Служителите били изведени от графика и срещу тях било предприето дисциплинарно отношение. Обяснението било, че мястото е удобно за установъчен пункт и затова патрулите често се задържали там. Според Тодоров това обяснение не е било достоверно.

По думите му сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури.

Тодоров: Прокуратурата трябва да покаже воля

Според председателя на вътрешната парламентарна комисия резултатите по редица знакови случаи зависят и от промени в прокуратурата и избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

Той заяви, че МВР продължава да събира информация по различни случаи, но е необходимо прокуратурата да покаже воля за работа по тях.

Тодоров увери, че процедурата за избор на нов ВСС се провежда прозрачно. По думите му вече има 26 номинирани кандидати, като предстои и депутатите да издигат свои кандидатури.

Целия разговор гледайте във видеото.