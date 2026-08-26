Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви за NOVA, че към момента няма задържани във връзка с открития в София мощен заглушител на сигнали. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор.

„За момента се събират данни, които след преценка на прокуратурата може да наложат и такива действия от наша страна“, обясни Николов. Той подчерта, че по образуваното досъдебно производство има наблюдаващ прокурор, който ще реши дали и кога има основания за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност.

Николов коментира и споменатото от премиера и вътрешния министър име на Размиг Чакърян-Ами. По думите му имотите, претърсени след получения от ДАНС сигнал, се свързват с него, но официално не са негова собственост.

Разкриха при какви условия заглушител като този в „Драгалевци” може да бъде засече н

„Тези имоти, които претърсихме вечерта, когато беше получен сигналът от ДАНС, се свързват с него. Собствеността на всички тези имоти не е на негово име“, посочи и.д. главeн секретар. Разследващите разпитват хората, които по документи са собственици на имотите.

На този етап Чакърян не е разпитван и не се издирва. „Няма прокурорско постановление за евентуален негов арест или разпит“, уточни Николов. Той допълни, че при необходимост и ако бъде установена връзка с разследвания случай, Чакарян също може да бъде разпитан.

По думите на Николов властите не разполагат с информация откога е било използвано откритото устройство. Известно е обаче кога е засечено смущението, довело до намесата на службите.

„Имаме данни от момента, в който той е заглушил радиочестотите на самолет, който е кацал на летището в София“, заяви Николов. Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС. Служители на агенцията са пристигнали на място в кратки срокове и са извършили измервания.

„Замерили са честотата, която фактически е излъчвала от това устройство, и ни сигнализираха за извършване на процесуални действия – обиски и претърсвания на съответните адреси“, обясни той.

На въпрос защо устройството не е било установено по-рано, Николов посочи като възможно обяснение използването му на друга честота. „Най-вероятно това устройство е работило на друга честота и не е повлияло на сигнала в пилотната кабина на самолет до този момент“, каза той.

И.д. главният секретар обясни липсата на арести с все още неприключилите експертизи на иззетата техника. Според него на този етап няма достатъчно доказателства, които да позволят да се направи обосновано предположение за вината на конкретен човек.

„Изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурорът ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност“, заяви Николов.

Заглушителят беше открит на 21 август

Припомняме, че на 21 август ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР локализираха и неутрализираха мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително в района на летището, прелитащите над столицата самолети и телевизионните кули.

Устройството беше открито в строго охраняван комплекс в столичния квартал „Драгалевци“. Става въпрос за гръцки ресторант на бул. „Черни връх“, близо до Околовръстния път. По неофициална информация мястото е свързвано с имената на Христофорос Аманатидис-Таки и Размиг Чакърян-Ами. Същото заведение беше свързвано и с бягството на Петьо Петров-Пепи Еврото преди години.

Управителят на ресторанта Ангел Йорданов заяви пред NOVA, че не знае защо органите на реда са решили, че устройството се намира в техния обект. Той потвърди, че служителите са били разпитвани във връзка със заглушителя. От Летище „Васил Левски“ съобщиха, че дейността на аерогарата не е била засегната и полетите са се изпълнявали по график.

Тайни коридори и тунел са открити при акцията на службите в „Драгалевци”

Ден по-късно NOVA научи, че МВР, ДАНС и КРС продължават работата по случая. При акцията органите на реда са попаднали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта с къща в комплекса.

Претърсвания са извършени както на адреси в София, така и в района на село Капитан Андреево, като имотите са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево охранители са направили опит да изнесат техника от имота и да я изхвърлят в нива. Техниката е била открита и иззета.