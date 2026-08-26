Заглушаващо устройство може да бъде засечено и местоположението му да бъде установено единствено в момента, в който то работи и излъчва. Това обясниха от Комисията за регулиране на съобщенията във връзка със случая с мощния заглушител, открит в столичния квартал „Драгалевци“.

От регулатора посочват, че по случая тече активно досъдебно производство, поради което подробности за разследването не могат да бъдат огласявани. Информацията колко време е работило устройството, кои лица са свързани с него и с каква цел е било използвано е част от следствената тайна.

За какво е предназначен заглушителят, открит в автомобил в София

КРС подпомага действията на ДАНС и МВР, а разследването се води под ръководството на прокуратурата.

Как се открива заглушител

Радиочестотният спектър в страната се следи чрез Националната система за мониторинг. Тя разполага както със стационарни, така и с мобилни станции за радиомониторинг в различни части на България.

Ключовото условие за засичането на подобно устройство обаче е то да бъде включено. Когато заглушителят не работи, той не излъчва електромагнитни вълни и съответно измервателната техника няма сигнал, който да регистрира и проследи.

Още по-сложна става задачата, когато устройството е поставено в автомобил или друго движещо се превозно средство. Тогава източникът непрекъснато сменя позицията си и определянето на точните му координати изисква допълнителни технически и оперативни действия.

Градската среда също затруднява проследяването. Сгради, инфраструктура и особености на релефа могат да отразяват радиовълните, което води до промени в отчетената посока на сигнала и до появата на подвеждащи пикове.

Ако заглушителят се включва само за кратки периоди, откриването му се усложнява допълнително – след спирането на излъчването екипите практически губят възможността да проследяват сигнала.

КРС: Частни лица нямат право да използват подобни устройства

От комисията напомнят, че използването на заглушители от частни лица е забранено. Европейските правила не позволяват подобни устройства да бъдат пускани на пазара, тествани или експлоатирани от частни лица.

Мощният GPS заглушител бил в джип на собствениците на имота в „Драгалевци” (СНИМКИ)

Случаи на радиоелектронно заглушаване в мащаба на установения в София са редки, посочват още от КРС. През последната година обаче по Българското Черноморие периодично са регистрирани смущения, които регулаторът свързва с външни геополитически фактори.

Комисията се е сблъсквала и с други случаи на незаконно заглушаване през годините. Сред тях са използването на устройства за блокиране на мобилните комуникации по време на изпити, както и нерегламентирани тестове на мощна техника, предназначена за износ.

При установяване на незаконно радиоизлъчване КРС предприема действия съгласно Закона за електронните съобщения. Това се отнася за случаите, при които нарушението не представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Устройството беше открито в охраняван комплекс в „Драгалевци“

Случаят стана публично известен в петък, когато ДАНС съобщи, че при съвместна операция с КРС и Столичната дирекция на вътрешните работи е локализиран и неутрализиран мощен заглушител в строго охраняван комплекс в столичния квартал „Драгалевци“.

Според първоначално обявената информация устройството е било способно да потиска GPS честоти на територията на София, като влиянието му е достигало до района на летището, самолети, преминаващи над столицата, и телевизионните кули.

Демерджиев: Заглушителят в "Драгалевци" е работил със сигурност повече от година

Ден след операцията транспортният министър Георги Пеев заяви, че е било отчетено въздействие върху GPS сигналите, но то не е застрашило безопасността на въздушния трафик. По думите му компетентните служби са реагирали адекватно.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира случая, като заяви, че има данни за заглушаване на сигнали, използвани от летателни средства. По думите му това е било установено при съвместната работа на служители на ДАНС и експерти от Комисията за регулиране на съобщенията.

Редактор: Цветина Петкова