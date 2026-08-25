Устройството за заглушаване на радиосигнали, открито в автомобил в София, вероятно е специализирано за използване при движение на охраняван кортеж. Това коментира производителят на радари и представител на Международната асоциация за борба с дронове инженер Павел Петров в ефира на „Здравей, България“.

Според Петров по снимките се вижда, че системата е монтирана специално в автомобил, а антените на покрива са направени така, че трудно да бъдат забелязани. Той обаче подчерта, че оборудването изглежда непълно. „По-скоро бих казал, че това е било за когато се прави кортеж, или когато колата се движи, за да може да се ограничават различни честоти“, обясни той.

По думите му отделните модули отговарят за различни честоти, а системата вероятно може да заглушава комуникации като мобилни телефони и други радиосигнали. За да може защитаваното лице само да продължи да използва телефон, би било необходимо допълнително оборудване, което по снимките не се вижда.

Мощният GPS заглушител бил в джип на собствениците на имота в „Драгалевци” (СНИМКИ)

Петров изрази съмнение, че устройството може да заглушава сигнали на много голямо разстояние. По-вероятно е то да е предназначено да създава защитена зона около автомобил или кортеж.

Експертът предупреди, че подобна техника може да бъде използвана и за предотвратяване на дистанционно активиране на взривно устройство или за ограничаване на комуникацията с дронове. „Това е наистина нещо доста притеснително, защото дронове могат не само да снимат, но и да носят експлозиви“, посочи Петров.

Използването на заглушители може да създаде и проблеми за авиацията. При загуба на GPS сигнал бордовата апаратура на самолетите може да отчете отклонение или липса на връзка, което се докладва от пилотите и се проследява от РВД.

Според Петров при наличие на необходимата апаратура би било възможно да се анализира кога и къде е работило подобно устройство. Данните могат да бъдат съпоставени с архивите за загуба на GPS сигнал и с информацията за движението на автомобили и охранявани лица.

По оценката му видимата на снимките техника не изглежда особено сложна и високотехнологична. Той допуска, че част от подобна система може да бъде изработена и самоделно.

Коментарът му идва на фона на разследването около откритото устройство за заглушаване на GPS сигнали в София. По-рано премиерът Румен Радев свърза случая с имота и автомобил, които според него са свързани с бизнесмена Размиг Чакърян-Ами . Премиерът заяви, че по случая трябва да бъдат изяснени и евентуалните връзки между използването на заглушителя и охранявани лица.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева