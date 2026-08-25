„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година”. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод заглушителния апарат, намерен в автомобил пред заведение в столичния квартал „Драгалевци”.

По думите му собствениците са търговски дружества. „При внимателно проследяване връзката ни отведе до Размиг Чакърян-Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да ги изясни. Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи”, посочи министърът.

За какво е предназначен заглушителят, открит в автомобил в София

По случая не е регистрирано само едно превозно средство, а разследването продължава. Иззето е още едно устройство, в което се съхранявали записи от камери. Демерджиев съобщи, че има части от апаратурата на заглушителното устройство, които са свалени. „Апаратурата е с голяма мощност, а ние правим всичко необходимо, за да се намерят останалите елементи”, добави той. По случая все още няма арести.

Бягството на Стоян Колев

Вчера стана ясно, че инфлуенсърът Стоян Колев е избягал от домашния си арест. „Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче”, категоричен беше вътрешният министър. Той увери, че ще има рокади, когато служители в МВР не изпълняват задълженията си.

Припомняме, че на 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Колев. Той е предаден на съд за две деяния за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.

На 16 юни той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка.

Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.

На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев бе наложена мярка „домашен арест“. Делото бе внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.

4 години без полицаите от Бургас, пометени от автобус

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо РУ – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си на 25 август 2022 година, докато изпълняваха служебните си задължения – спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на Република България мигранти. Те бяха пометени от превозното средство. Семействата на двамата загинали бургаски полицаи негодуват срещу присъдата от 20 г. лишаване от свобода, която Окръжният съд в Бургас постанови за Омар Аднан, управлявал автобуса на фаталната дата.

„Има моменти, които се помнят винаги. Днес, 4 години след смъртта им, няма да забравя момента, в който главният секретар на МВР ми се обади и ми съобщи за трагичната гибел. Аз ги изпратих по последния им път и в мен остава споменът за тяхната саможертва. Това са двама доблестни мъже, които останаха в историята, защото бяхме изправени пред безпрецедентна мигрантска вълна, а полицаите защитиха съгражданите си, полагайки телата си пред автобуса, който ги уби. Делото, образувано по повод на смъртта им, още не приключило. Настойчиво апелирам към представители на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо, за да покажат, че ценят подвига на двамата и постановят окончателен съдебен акт”, каза Демерджиев.