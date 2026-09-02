Естонският парламент избра омбудсмана Юле Мадизе за президент и така тя става втората жена, заемала като цяло церемониалния пост на държавен глава на Естония, предаде "Ройтерс".

51-годишната Мадизе беше омбудсман от 2015 г. и ще заема президентския пост за срок от пет години.

Естония, страна с 1,4-милионно население, граничеща с Русия, е сред най-активните поддръжници на Украйна и критици на Москва в ЕС и НАТО. Тя заема едно от водещите места и в двата блока по разходи за отбрана – за тази година те ще бъдат в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт.

Редица европейски лидери изразиха солидарност с Германия след обвиненията за хибридни атаки от страна на Русия

В Естония президентът се избира от Рийкикогу, местния парламент. Мадизе на практика нямаше конкуренция, тъй като нито един от опонентите ѝ не събра достатъчно парламентарна подкрепа, за да бъде вписан за участие във вота.

Тя ще наследи на поста Алар Карис, който избра да не се кандидатира за втори мандат.

Редактор: Ивета Костадинова