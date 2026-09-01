Редица европейски лидери изразиха подкрепата си за Германия, след като Берлин официално обвини Русия за отговорността за атаката с дрон на летище „Лайпциг/Хале“ от миналия месец.

Случаят предизвика остра реакция от страна на Европейския съюз и НАТО, като техни представители заявиха, че подобни действия няма да останат без отговор и потвърдиха готовността си да противодействат на руските опити за дестабилизация.

Германия обвини Русия за опит за атакате с дрон на летище „Лайпциг/Хале“. Берлин затваря руското консулство в Бон

В социалната мрежа X премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг.

„Сигурността на нашите съюзници е сигурност за всички нас. Опитите да бъдем сплашени или да бъдат разделени съюзниците няма да успеят. Хибридните действия срещу която и да е от нас са повод за безпокойство за всички и ще получат единен отговор“, се посочва в изявлението.

Italy stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig.



The security of our Allies is the security of us all. Attempts to intimidate us or to drive a wedge between Allies will not succeed: hybrid actions against any one of us are a matter of… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 1, 2026

От Рим подчертават, че в подобни моменти е от ключово значение съюзниците да останат единни, да продължат тясното си сътрудничество и да поддържат надеждна политика на възпиране в защита на сигурността на гражданите.

Франция заяви пълната си солидарност с Германия, a президентът на страната Еманюел Макрон написа: „Германия установи отговорността на Русия за сериозните инциденти, случили се в Лайпциг в началото на август".

L’Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août.



Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent rester sans réponse.



La France est pleinement solidaire de l’Allemagne et soutient l’adoption de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2026

Париж предупреди, че подобни хибридни атаки се увеличават в Европа и не трябва да остават без отговор, като същевременно подкрепи налагането на нови европейски санкции срещу Москва. „На фона на тази ескалация трябва да бъдем единни и решителни и да засилим подкрепата си за Украйна. Франция ще продължи да изпълнява своята роля в пълна степен“, се казва още в изявлението.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис увери, че страната му "изразява пълната си солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг". "Опитите за сплашване на нашите демокрации няма да успеят. Оставаме непоколебими и ще поддържаме надеждна политика на възпиране, за да защитим нашите граждани и сигурността си“, коментира още той.

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

В дена на годишнината от началото на нацистката окупация над Полша министър-председателят на странната Доналд Туск написа: „Полша, балтийските държави, Румъния, а сега и Германия. Русия ескалира напрежението в целия регион. Няма да бъдем сплашени. Нашият отговор ще бъде продължаването на подкрепата ни за Украйна и пълната координация между държавите членки на НАТО срещу агресора. Русия няма да спечели тази война“.

Poland, the Baltic states, Romania, and now Germany. Russia is escalating tension across the whole region. We’ll not be intimidated and our response will be our continued support for Ukraine and full coordination of NATO states against the aggressor. Russia will not win this war. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 1, 2026

По думите на премиера на Испания Педро Санчез „руската хибридна атака срещу летището в Лайпциг през август е неприемлива и Испания категорично подкрепя Германия. „Няма да позволим да бъдем възпирани от хибридни заплахи, а ангажиментът ни към Украйна е непоколебим“, допълва се в изявлението.

El ataque híbrido ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto es inaceptable y España apoya a Alemania de manera rotunda.



No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 1, 2026

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз стои в пълна солидарност с Германия след хибридната атака на летище „Лайпциг“.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Фон дер Лайен съобщи, че тази сутрин е разговаряла с германския канцлер Фридрих Мерц, с когото е обсъдила инцидента. „Уверих го, че ЕС стои в пълна солидарност с Германия пред лицето на тази атака от страна на Русия“, заяви тя.

Председателят на ЕК сподели още, че утре ще обсъди темата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпросът, включително възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Русия, ще бъде подготвен от министрите на външните работи на ЕС на предстоящата им среща под ирландското председателство.

Председателят на ЕК сподели още, че утре ще обсъди темата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпросът, включително възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Русия, ще бъде подготвен от министрите на външните работи на ЕС на предстоящата им среща под ирландското председателство.

От своя страна Рюте заяви, че Алиансът стои в пълна солидарност с Германия след определената от него като руска хибридна атака в Лайпциг на 14 август.

Генералният секретар на НАТО също е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц и подчерта, че според него доказателствата за руската отговорност са ясни. „НАТО стои в пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август. Доказателствата са ясни“, заяви Рюте.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 14 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

Той приветства и мерките, обявени от германското правителство в отговор на инцидента.

По думите му НАТО ще продължи да засилва способностите си за възпиране и отбрана на всички държави членки срещу всякакви заплахи, включително „злонамерени действия“ като тези, наблюдавани в Лайпциг и на други места в рамките на Алианса.

В отговор Фридрих Мерц написа: „Благодаря за подкрепата“.

Thank you for your support. https://t.co/Opf6a6BuBP — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 1, 2026

​Председателят на Европейския съвет Антониу Коща сподели: "Най-категорично осъждаме опита на Русия да извърши атака с дрон на летището в Лайпциг. Русия трябва да прекрати агресивната си война срещу Украйна, вместо да ескалира напрежението".

В публикацията се изразява пълната солидарност на Европейският съюз с Германия. По думите на Коща ЕС остава силен и единен и Русия няма да постигне целите си.

We condemn in the strongest possible terms Russia’s attempted drone attack at Leipzig Airport. Russia must stop its war of aggression against Ukraine, instead of escalating.



The EU stands in full solidarity with Germany.



The EU remains strong and united and Russia will not… — António Costa (@eucopresident) September 1, 2026

"Подкрепата ни за Украйна е непоколебима. Ще работим с Германия и останалите държави членки за засилване на натиска върху Русия, докато Москва не покаже готовност да промени курса си“, допълва още той.

„Когато един от нас е подложен на атака, всички ние заставаме заедно", написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Wenn einer von uns ins Visier genommen wird, stehen wir alle zusammen.



Unsere volle Solidarität gilt Deutschland nach Russlands hybridem Angriff in Leipzig – und allen EU-Mitgliedstaaten, die ähnlichen Angriffen ausgesetzt waren.



Wir lassen uns weder einschüchtern noch spalten.… — Roberta Metsola (@EP_President) September 1, 2026

"Изразяваме пълната си солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг, както и с всички държави членки на ЕС, които са били обект на подобни атаки. Няма да позволим нито да бъдем сплашени, нито да бъдем разделени. Европа е единна - решителна и готова да защитава сигурността си и своя начин на живот“, коментира още тя

Сред другите лидери бяха премиерите на Великобритания, Канада, Унгария, Норвегия, Люксембург и Литва, канцлерът на Австрия, президентите на Молдова и Латвия, вицепремиерът на Белгия, както и външните министри на Нидерландия, Чехия, Естония, Финландия, Румъния, Хърватия Северна Македония и Украйна.

Русия отхвърли като „безпочвени и абсурдни“ твърденията на Германия, че Москва стои зад опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, съобщи руското посолство.

От дипломатическото представителство определиха обвиненията на Берлин като „провокация“, която според Москва обслужва интересите на Украйна, „милитаристичното крило на европейския елит“ и производителите на оръжия.

Руската федерация също така определи санкциите, които Германия налага във връзка с твърденията за инцидента в Лайпциг, като „безпрецедентна ескалация“ и предупреди, че те „няма да останат без отговор“.

Редактор: Георги Иванов