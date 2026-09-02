Движението на влаковете между Струмяни и Сандански е възстановено седмица след тежкото наводнение, което нанесе сериозни щети по железопътната инфраструктура в района. Отново работи и жп гара Струмяни, съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Обилните валежи и придошлите води през миналата седмица повредиха участъци от железния път и наложиха прекъсване на движението.

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Веднага след бедствието НКЖИ изпрати екипи и специализирана техника. В продължение на седмица специалисти работиха по възстановяването на засегнатата инфраструктура, докато трасето отново стане проходимо за влаковете.

Движението обаче се възстановява с временно ограничение на скоростта. В участък с дължина 1400 метра влаковете ще се движат с максимум 15 км/ч. Мярката е въведена за безопасността на пътниците и ще остане в сила до приключването на укрепителните работи.

Община Струмяни беше сред най-сериозно засегнатите от поройните дъждове на 24 август. Две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска причиниха мащабни наводнения, след които беше обявено бедствено положение.

Водата заля домове и нанесе сериозни поражения по инфраструктурата. Освен прекъсването на железопътната линия, бяха засегнати електрозахранването и водоснабдяването на няколко населени места в общината. Въпреки мащаба на бедствието няма загинали хора.

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В разчистването и възстановителните дейности през последните дни се включиха военнослужещи, пожарникари, доброволци, служители на различни институции и тежка техника. Постепенно бяха възстановени водоснабдяването и електрозахранването в голяма част от засегнатия район, а основните пътни артерии бяха отворени.

Редактор: Цветина Петкова