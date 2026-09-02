Автобус от градския транспорт на Пловдив пропадна в голяма дупка в район „Тракия“ до училище „Софроний Врачански“, предаде БНР.

Огромната яма е изкопана заради отстраняване на ВиК авария в квартала. Инцидентът се случил днес следобед, докато автобусът се опитвал да я заобиколи. Към момента цялата улица „Съединение“ е затворена за движение.

Сериознo наводнение във Варна заради авария на магистрален водопровод

По време на инцидента в автобуса пътували две жени, но няма пострадали, уточни Недялко Славов от автобусната фирма. Той съобщи, че на място са изпратени багер и кран, които извадили автобуса. Видимата щета е огънат страничен капак, но предстои да се установят повредите по ходовата част.

В момента работата по отстраняване на аварията в района на блок 186-и в „Тракия“, която започна рано сутринта, продължава, а заради нея околните блокове нямат вода. От ВиК съобщиха, че вече засипват пропадналите пътни участъци в района на кръстовището.

Редактор: Цвета Лазаркова