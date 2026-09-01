Ариана Гранде ще замени емблематичните си обувки на висок ток с удобни обувки за последните два концерта от „The Eternal Sunshine Tour“ в лондонската „O2 Арена“. Певицата разкри в Instagram, че е получила лека травма на крака и той е превързан.

„Ще трябва да бъда с удобни обувки, тъй като кракът ми е превързан и се възстановявам от лека травма. Не е навяхване или нещо мускулно, а просто дълбока порезна рана!“, написа Гранде.

Ариана Гранде каза, че решението ѝ да се оттегли от публични прояви не е прибързано или импулсивно

33-годишната изпълнителка успокои феновете си, че няма причина за притеснение. „Шоуто продължава, а аз се възстановявам!“, заяви тя с чувство за хумор, като добави, че вероятно ще бъде „няколко сантиметра по-ниска от обичайното“.

Последният концерт от турнето е тази вечер, 1 септември, след което Гранде планира да си вземе почивка. Певицата има натоварена година – през юни започна турнето си, а в края на юли издаде осмия си студиен албум „Petal“.

Редактор: Ралица Атанасова