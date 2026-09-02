Френската футболна звезда Килиан Мбапе е бил сред потенциалните мишени на престъпна група, заподозряна в подготовката на отвличания и въоръжени нападения срещу богати и известни хора във Франция. Името на нападателя на „Реал“ (Мадрид) е било сред общо 26 набелязани лица, съобщава „Льо Паризиен“.

В центъра на разследването е едва 18-годишният Клеман Л., известен с псевдонима „Лестър Зи“. На 21 август той и предполагаем негов съучастник са привлечени като обвиняеми в Нантер за организиран грабеж.

Разследващите подозират младежа, че е поръчвал поредица от нападения по домовете и е участвал в подготовката на отвличания между 11 април и 19 август в Ньой сюр Сен, Сен Брис су Форе и Сантене.

Un jeune homme de 18 ans, qui projetait de s'en prendre à plus d'une vingtaine de personnes fortunées dont Kylian Mbappé, a été interpellé le 19 août, rapporte Le Parisien. Celui qui se fait appeler "Lester Z" était déjà en prison pour vol en bande organisée et proxénétisme.… — RMC Sport (@RMCsport) September 2, 2026

Сред потенциалните мишени на групата били заможни предприемачи, представители на музикалния бизнес и футболисти. Сред тях се оказал и капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе.

26 потенциални мишени

🔵INFO LE PARISIEN | En prison pour vol en bande organisée et proxénétisme, un jeune homme de 18 ans projetait de s’en prendre à 26 personnes



Cette bande projetait d’enlever et d’agresser des chefs d’entreprise, mais aussi un rappeur et… le footballeur Kylian Mbappé



➡️… pic.twitter.com/GYzxRCmgVx — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026

Разследващите стигнали до списък с общо 26 потенциални жертви след изземването на мобилни телефони, свързани с 18-годишния заподозрян. В тях били открити адреси и информация за известни и заможни хора.

Сред набелязаните били предприемачи, търговци на луксозни стоки, представители на музикалните среди и футболисти. Освен Мбапе в полезрението на групата попаднал и известен рапър, чието име не се съобщава.

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Според разследващите част от хората в списъка са били разглеждани като потенциални мишени за нападения в домовете им, грабежи или отвличания. Няма данни обаче групата да е преминала към реално изпълнение на предполагаемия план срещу Мбапе.

Разследването започнало след нападение срещу часовникар

Следите към предполагаемата група отвели полицията след случай от април в Ньой сюр Сен. На 25 април трима мъже, представящи се за доставчици, се появили пред дома на часовникар. Те оставили празен пакет пред вратата му, но мъжът се усъмнил и подал сигнал. Тримата избягали.

Няколко дни по-късно, на 4 май, магазинът на същия часовникар в Париж бил нападнат от двама въоръжени мъже. Откраднати били 11 луксозни часовника на обща стойност около 150 000 евро. Един от заподозрените бил заловен малко след престъплението, след като катастрофирал с двуколесно превозно средство.

Разследването продължило, а важна следа се оказали отпечатъци, оставени върху празния пакет при първия неуспешен опит.

Давал нареждания от затвора

Още по-необичайното в случая е, че според разследването предполагаемият организатор е продължавал да ръководи действията на свои съучастници, докато самият той вече се намирал зад решетките. Клеман Л. използвал псевдонима „Лестър Зи“ в Snapchat и чрез приложението давал указания. При претърсване на килията му били открити два мобилни телефона, които се превърнали във важна част от разследването.

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Именно информацията в тях насочила властите към множеството потенциални мишени. Младежът вече бил в затвора във Вилпент, в департамента Сен Сен Дени, във връзка с други тежки криминални обвинения.

След новото разследване Клеман Л. е оставен в ареста и поставен в изолация, докато предполагаемият му съучастник е освободен под съдебен контрол.

Пред съдебния състав във Версай представител на прокуратурата подчерта, че въпреки младата си възраст заподозреният вече се е намирал зад решетките за тежки престъпления, когато името му се е появило в ново разследване, свързано с известен рапър и една от най-големите звезди на световния футбол.

Самият 18-годишен оспорва изолацията си. По време на съдебното заседание той заявил, че осъзнава сериозността на случилото се, но настоява, че не е бил организатор на всички действия, за които е разследван. Пред магистратите младежът говорил и за намерението си да продължи образованието си, като заявил, че мечтае да стане готвач.

Разследването продължава, като френските власти изясняват докъде е стигнала подготовката на отделните нападения и каква точно е била ролята на всеки от заподозрените.

Редактор: Цветина Петкова