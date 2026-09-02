Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети военнослужещи в Ивицата Газа. Във видео, разпространено в социалните му мрежи, той заяви, че Израел няма да изтегли силите си от заеманите позиции въпреки обявеното от САЩ прекратяване на огъня.

„Аз съм тук, в Ивицата Газа, заедно с началника на Генералния щаб, с командващия Южното командване и с нашите героични командири и войници. Ние контролираме територията. Можете да видите Ашкелон там, можете да видите всички наши населени места от всички посоки - Сдерот, Нетивот и кибуците“, заяви израелския премиер.

Нетаняху не бил информиран, че предстои атаката на „Хамас” на 7 октомври 2023 г.

אני כאן ברצועת עזה. איזנקוט רצה שניכנע ונצא מכאן - טוב שלא הקשבתי לו. היום אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. יש לנו עוד עבודה להשלים ונשלים אותה - עד לפירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל! pic.twitter.com/U6O0tjly8A — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 2, 2026

По думите му Израел контролира територията и няма да се оттегли, оставайки на тази линия и контролирайки 60% от Ивицата Газа.

„Целта все още е пред нас, защото ликвидираме терористите, които ни заплашват, и правим това постоянно, както когато ликвидирахме ръководителя на Шин Бет на „Хамас“, ​ допълва още той.

Според Нетаняху страната му ще научи някои неща, но прави всичко, за да постигне целта си, а именно – разоръжаване на „Хамас“, демилитаризация на Газа и превръщането на анклава в територия, която повече да не представлява заплаха за Израел.

„Тази цел до голяма степен вече е постигната, но има още работа за довършване и ние ще я завършим“, завършва Бенямин Нетаняху.

Редактор: Георги Иванов