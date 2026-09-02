Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети военнослужещи в Ивицата Газа и заяви, че странат му прави всичко, за да постигне целта си
Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети военнослужещи в Ивицата Газа. Във видео, разпространено в социалните му мрежи, той заяви, че Израел няма да изтегли силите си от заеманите позиции въпреки обявеното от САЩ прекратяване на огъня.
„Аз съм тук, в Ивицата Газа, заедно с началника на Генералния щаб, с командващия Южното командване и с нашите героични командири и войници. Ние контролираме територията. Можете да видите Ашкелон там, можете да видите всички наши населени места от всички посоки - Сдерот, Нетивот и кибуците“, заяви израелския премиер.
Нетаняху не бил информиран, че предстои атаката на „Хамас” на 7 октомври 2023 г.
אני כאן ברצועת עזה. איזנקוט רצה שניכנע ונצא מכאן - טוב שלא הקשבתי לו. היום אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. יש לנו עוד עבודה להשלים ונשלים אותה - עד לפירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל! pic.twitter.com/U6O0tjly8A— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 2, 2026
По думите му Израел контролира територията и няма да се оттегли, оставайки на тази линия и контролирайки 60% от Ивицата Газа.
„Целта все още е пред нас, защото ликвидираме терористите, които ни заплашват, и правим това постоянно, както когато ликвидирахме ръководителя на Шин Бет на „Хамас“, допълва още той.
Според Нетаняху страната му ще научи някои неща, но прави всичко, за да постигне целта си, а именно – разоръжаване на „Хамас“, демилитаризация на Газа и превръщането на анклава в територия, която повече да не представлява заплаха за Израел.
„Тази цел до голяма степен вече е постигната, но има още работа за довършване и ние ще я завършим“, завършва Бенямин Нетаняху.Редактор: Георги Иванов
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