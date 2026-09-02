Легендата на голфа Тайгър Уудс получи петгодишна забрана да шофира, след като се споразумя с прокуратурата по обвинение за опасно шофиране, свързано с автомобилна катастрофа във Флорида.

50-годишният Уудс се съгласи да не оспорва обвинението за опасно шофиране като част от споразумение с прокуратурата на окръг Мартин, съобщава "Би Би Си". Така първоначалното обвинение за шофиране под въздействието на вещества беше заменено с по-леко нарушение.

Освен петгодишното спиране на шофьорската му книжка, голфърът ще трябва да плати и глоба от 1000 долара.

Тайгър Уудс е арестуван за шофиране в нетрезво състояние (СНИМКИ)

Уудс беше арестуван след катастрофата през март, при която автомобилът му се блъсна в камион и се преобърна. При инцидента няма пострадали, а самият голфър е успял да излезе от автомобила през предната пътническа врата.

През април полицията публикува записи от камерите на униформените, заснети непосредствено след катастрофата. На тях Уудс изглежда спокоен и обяснява на полицаите, че е погледнал телефона си, след което автомобилът му се е ударил.

По-късно властите съобщиха, че в него са открити две бели таблетки, идентифицирани като хидрокодон - опиоид, който се предписва за лечение на болка. Част от полицейските записи, в която Уудс посочва конкретните лекарства, е заличена.

След инцидента Уудс заяви, че разбира сериозността на ситуацията и временно се оттегля, за да потърси лечение и да се съсредоточи върху здравето си.

Това е вторият случай, при който Тайгър Уудс е арестуван по подозрение за шофиране под въздействието на вещества. След съдебното заседание главният прокурор на Флорида Томас Бакедал заяви, че е напълно уверен в постигнатото споразумение и подчерта, че Уудс е бил третиран като всеки друг обвиняем.

Редактор: Георги Иванов