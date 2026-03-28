Тайгър Уудс е арестуван за шофиране в нетрезво състояние, след като се е блъснал в камион и е преобърнал SUV-а си с висока скорост, пише "Дейли мейл".

Тайгър Уудс е зад решетките след като е арестуван и обвинен в шофиране в нетрезво състояние, увреждане на имущество и отказ да даде проба след катастрофа с преобръщане близо до дома си в Юпитер, Флорида.

Снимка: АП/БТА

Легендата на голфа е невредим и е успял да изпълзи през вратата от страната на пътника, след като неговият SUV Range Rover се е преобърнал настрани, след като е ударил задната част на камион малко след 14:00 часа в петък следобед.

На пресконференция шерифската служба на окръг Мартин разкри, че Уудс е показал признаци на увреждания на мястото на инцидента и е бил арестуван, след като е отказал тест за употреба на алкохол или други субстанции.

Снимка: АП/БТА

Уудс е бил сам в колата си и нито той, нито шофьорът на другото превозно средство са пострадали. Той ще остане зад решетките поне осем часа, според полицейското управление.

Катастрофата е станала в зона с ограничена скорост от 30 мили в час, когато Уудс, който се е движил с „висока скорост“, се е опитал да изпревари камион, който е теглил устройство за миене под налягане, според полицията.

След като се измъкна, „летаргичният“ Уудс се съгласи да се подложи на алкохолна проба на място - като шерифската служба потвърди, че е дрегерът показал „три нули“ - но след това отказа да се подложи на уринен тест.

На мястото на инцидента имахме експерти по разпознаване на наркотици, които го прецениха и според тях на мястото на инцидента той не е бил под въздействието на алкохол, но смятат, че е било някакъв вид лекарство или наркотик. И отново, в затвора той сътрудничи при теста с дрегер, но отказа тест на урината.

Снимка: АП/БТА

„Той има право да откаже този тест. Има закон, по който ще бъде обвинен за отказа си да се яви на този тест, но никога няма да получим окончателни резултати за това дали е бил под въздействието на алкохол или друго по време на катастрофата.“

Уудс, който живее на остров Юпитер, на около две мили от мястото, където се случи инцидентът, беше замесен в подобна катастрофа през 2021 г. в Калифорния, при която десният му крак беше счупен, след като остана заклещен под автомобила. Той се нуждаеше от множество операции, за да се възстанови от нараняванията си.

Инцидентът, третата катастрофа, в която е участвал, се случва само дни след като Уудс направи дългоочакваното си завръщане към голфа на събитие във вторник вечерта, където приятелката му Ванеса Тръмп го гледаше как играе.

Уудс обмисля дали да участва в Мастърса в Аугуста Нешънъл, Джорджия, през април, след като претърпя седма операция на гърба миналия октомври. Тази седмица той каза, че въпреки завръщането си към голфа, има дни, в които се затруднява да се движи.

Снимка: АП/БТА

„Понякога имам добри дни, понякога лоши“, каза той тази седмица за цялостното си здравословно състояние.

През 2017 г. Уудс беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние, след като полицията го намери отпуснат в колата му във Флорида с пет наркотици в кръвта му, включително две болкоуспокояващи. Впоследствие той се регистрира в клиника за рехабилитация от пристрастяване към болкоуспокояващи. През 2009 г. той участва в друга нашумяла катастрофа, когато се блъсна в наземен пожарен хидрант.

Редактор: Иван Петров