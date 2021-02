Тайгър Уудс е ранен в автомобилна катастрофа в Лос Анджелис, съобщава SkyNews. Голф легендата е откаран в болница.

Има сериозни наранявания на крака и е приет в операционната на болницата, съобщава „Ройтерс”.

Тайгър Уудс пледира виновен за безрасъдно шофиране

Автомобилът му е влязъл в канавката и се е обърнал. Пожарникарите са използвали хидравлично устройство, наричано още „Челюстите на живота”, с което да разпънат деформираните ламарини и да извадят спортиста.

Тайгър Уудс се завърна с гръм и трясък

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

Tiger Woods was injured in a single vehicle roll-over accident today, per the @LMTLASD. Woods had to be extricated from the crash with the “jaws of life”, police said. pic.twitter.com/xhUu4oA19f