Тайгър Уудс се завърна с гръм и трясък в голфа след дълго отсъствие и през следващия сезон ще се бори за 15-та титла от Мейджър турнирите. Шампионът на Бритиш Оупън Франческо Молинари пък от своя страна вдъхнови Европа за успех над САЩ за Райдър Къп в Париж. Годината в голфа бе изпълнена с любопитни и драматични моменти, обобщава БГНЕС.

Освен завръщането на Уудс, на световната сцена изгряха и нови звезди. Един от тях бе Джъстин Томас, който загуби от ветерана Фил Микелсън на Мексиканския Оупън, но 25-годишният състезател даде началото на серия от добри резултати за американците под 30-годишна възраст.

Уудс, който спечели първата си турнирна победа от 2013 година насам на Тур Чемпиъншип, завърши сезона с четири поредни загуби на Райдър Къп и поражение от Микелсън в двубой, игран в Лас Вегас. Но нищо не може да отнеме от това, че 14-годишният Мейджър шампион се завърна след четиригодишно отсъствие заради различни проблеми с контузии. 42-годишният голфър водеше на Бритиш Оупън, преди да спечели Тур Чемпиъншип.

An unforgettable shot. @TigerWoods' eagle hole-out @MemorialGolf ... 😵🦅



Count it down. No. 7️⃣ in the Top 10 Shots of 2018 🎥 pic.twitter.com/vWPdAfCmR5