Американският президент Доналд Тръмп публикува в Twitter своя снимка, на която играе голф с две от легендите в този спорт - Тайгър Уудс и Джак Никлаус.



Снимката е направена в клуба на държавния глава във Флорида, който се намира близо до Палм Бийч и луксозната резиденция на Тръмп.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e