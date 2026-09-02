Всички инвестиции на социалното министерство по Плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени и няма риск от загуба на средства. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред депутатите от парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика.

По думите ѝ фактическото изпълнение на проектите е приключило на 31 август, като една от най-мащабните инвестиции е свързана с модернизирането на дългосрочната грижа за възрастни хора и хора с увреждания. „По-важната новина е, че ще подсигурим много по-качествен и добър живот за хората с увреждания и за възрастните хора“, заяви Ефремова.

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Над 250 социални услуги са обновени или създадени

При последното предоговаряне на ПВУ България е поела ангажимент да бъдат обновени или изградени общо 250 социални услуги.

Според документите, получени от общините, целта дори е надхвърлена - отчетени са общо 252 обновени или новосъздадени услуги. Предстои документацията да бъде проверена, а направените разходи - верифицирани.

Ефремова съобщи още, че са ремонтирани всички общински домове за възрастни хора, включени в програмата, като паралелно с това са разкрити и нови социални услуги.

По думите на министъра основната цел на инвестициите не е единствено обновяването на сградите, а създаването на среда, която да отговаря на индивидуалните потребности на хората, които ги използват. Тя подчерта, че условията трябва да бъдат значително по-достъпни и по-добре адаптирани към нуждите на възрастните хора.

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Фотоволтаици върху 500 социални услуги

Като част от инвестициите са монтирани и фотоволтаични системи върху 500 социални услуги, финансирани като държавно делегирана дейност.

Според Ефремова инсталациите вече дават резултат и водят до значително намаляване на разходите за издръжка на социалните услуги.

Допълнително са закупени 250 електромобила, предоставени на общините за нуждите на социалните услуги.

Социалният министър подчерта, че изпълнението на проектите по ПВУ няма да доведе до загуба на европейско финансиране, а направените инвестиции трябва да подобрят дългосрочно условията за възрастните хора и хората с увреждания.

Редактор: Цветина Петкова