Исландците отхвърлиха предложението страната да поднови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. На проведения на 29 август референдум 52,8% са гласували против възстановяването на преговорите, които са замразени от 2013 г. Вотът беше с консултативен характер, но правителството предварително заяви, че ще се съобрази с резултата, което прави решението на страната кетегорично на този етап. Така въпросът за членството в ЕС остава извън дневния ред на страната за години напред.

Въпреки че не е член на ЕС, Исландия е тясно интегрирана с блока, пише Euronews. Чрез Европейското икономическо пространство страната има пълен достъп до единния пазар, а участието ѝ в Шенген позволява свободно движение на хора. Исландия обаче няма представители в Европейския парламент и не участва във вземането на решенията на Съвета на ЕС. Една от най-чувствителните теми в преговорите би била риболовната политика. Страната запазва едностранния контрол върху риболовните си води, което е резултат от историческите „Войни за треската“ и нежеланието да приеме общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Исландия отхвърли на референдум започването на преговори за членство в ЕС

Подновяването на преговорите беше сред основните приоритети на правителството на премиера Криструн Фростадотир. Сред аргументите в подкрепа на членството бяха икономическите трудности, високата инфлация и лихвите, както и променящата се ситуация със сигурността в Арктика. Привържениците на членството виждаха в ЕС по-силен икономически и политически ангажимент и допълнителна сигурност. В предишния процес Исландия вече е отворила 27 от 35 преговорни глави, като 11 са били временно затворени, а голяма част от европейското законодателство вече се прилага чрез ЕИП.

Резултатът идва в момент, когато разширяването на ЕС придобива все по-голямо геополитическо значение заради войната на Русия срещу Украйна и промените в отношенията между Европа и САЩ. Украйна и Молдова, както и страните от Западните Балкани, разглеждат членството като възможност за по-тясна икономическа и политическа интеграция. За Исландия обаче съществуващите отношения с ЕС очевидно не са достатъчен аргумент за поемане на допълнителните ангажименти на пълноправното членство. Вотът поставя и въпроса доколко ЕС продължава да бъде привлекателен за стабилни и заможни европейски държави не само като икономически, но и като политически и геополитически проект.

Редактор: Ралица Атанасова