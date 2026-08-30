Исландците отхвърлиха на референдум предложението страната да започне преговори за членство в Европейския съюз. Вотът обаче показа дълбоко разделение в обществото.

Основните притеснения на противниците на преговорите са свързани с европейските правила за риболова. Индустрията е от ключово значение за страната и формира около 40% от износа на Исландия. Привържениците на започването на преговори от своя страна посочиха като аргументи рисковете, свързани с войната в Украйна, както и непредвидимото поведение на Съединените щати. Във Вашингтон дори се обсъждат идеи за анексиране на съседна Гренландия.

Исландия и в момента е тясно свързана с ЕС. Страната е част от Европейското икономическо пространство, единния европейски пазар и Шенгенската зона.

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Според депутата и противник на започването на преговори Снори Масон страната се намира в добра позиция и няма необходимост да променя отношенията си с Европа. „За мен в основата на това е въпросът за нашия суверенитет и за нашата нация. Повече от 80 години сме суверенна и независима държава. Според мен сме в идеална ситуация. Имаме споразумението за Европейското икономическо пространство и добри и дълбоки отношения с Европа. Имаме и добри отношения със Съединените щати. Уверен съм, че можем да поддържаме тези силни връзки“, заяви Масон.

Привърженичката на започването на преговори Матилдур Стейнберсдотир смята, че исландците трябва да имат възможност да разгледат всички варианти за бъдещето на страната. „Мисля, че исландската нация заслужава да знае какви възможности съществуват. Трябва да можем да видим всяка налична опция и не бива просто да оставаме там, където сме“, каза тя.

Редактор: Дарина Методиева