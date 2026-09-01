Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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Прокуратурата повдигна обвинение на приятеля на жертвата
Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон". За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години. Софийската градска прокуратура вече му повдигна обвинение за умишлено убийство.
Според източници на NOVA жертвата е японка, с която той живеел на семейни начала, а в жилището са открити украински знамена със свастики по тях.
Убиха жена в София, задържан е приятелят ѝ (ВИДЕО+СНИМКИ)
По първоначална информация мъжът редовно е злоупотребявал с алкохол, посягал и към дрогата. Към момента водещата версия за убийството е битов скандал.Редактор: Ивайла Маринова
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