Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон". За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години. Софийската градска прокуратура вече му повдигна обвинение за умишлено убийство.

Според източници на NOVA жертвата е японка, с която той живеел на семейни начала, а в жилището са открити украински знамена със свастики по тях.

Убиха жена в София, задържан е приятелят ѝ (ВИДЕО+СНИМКИ)

По първоначална информация мъжът редовно е злоупотребявал с алкохол, посягал и към дрогата. Към момента водещата версия за убийството е битов скандал.

Редактор: Ивайла Маринова