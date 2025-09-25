Семейство, приятели, бивши служители и бизнес партньори на Шон „Диди“ Комбс изпратиха над 70 писма с молба до федералния съдия за снизхождение преди произнасянето на присъдата му следващата седмица.

„Бих искала да мога да го видя отново заедно с децата му“, написа в своето писмо Джанис Комбс, 84-годишната майка на рапъра и продуцент, която редовно присъстваше на процеса му. В него тя разказва и за здравословното си състояние.

Снимка: Джанис Комбс, Getty Images

Произнасянето на присъдата на Комбс е насрочена за 3 октомври . Той е в ареста от септември 2024 г. Съдия Арун Субраманиан вече отказа неколкократно освобождаването на Комбс под гаранция, включително след осъждането му през юли.

Адвокатите на певеца поискаха от съдията музикалният магнат да получи не повече от 14 месеца затвор, включително вече излежаната присъда по обвинение за трафик на хора.

Делото Шон "Диди" Комбс: Съдебните заседатели взеха решение по всичките пет обвинения

През юли, след повече от шестседмичен съдебен процес, съдебните заседатели единодушно взеха своето решение. Повдигантите обвинения на певеца бяха общо пет.

1. Заговор за рекет

2. Сексуален трафик на Каси Вентура

3. Транспортиране с цел проституция на Вентура и други

4. Сексуален трафик на жена, известна като „Джейн“

5. Транспортиране с цел проституция на „Джейн“ и други

♦ Първоначално съдебните заседатели съобщиха на съдия Арун Субраманиан, че не са стигнали до присъда по обвинението по точка 1, което е рекет, и за което се предвижда максимална присъда доживотен затвор. След което обаче те обявиха Диди за невинен.

Съдията инструктира заседателите да продължи обсъждането, а те от своя страна уведомиха, че ще продължат работата си на следващия ден, съобщи CNN.

♦ По обвинения 2 и 4 - за трафик на хора с цел сексуална експлоатация на Каси Вентура и „Джейн“, журито призна Комбс за невинен, съобщи Би Би Си.

♦ Шон „Диди“ Комбс беше признат за виновен по две обвинения - за транспортиране с цел проституция на Каси Вентура и на „Джейн“.

⇒ Комбс може да получи присъда до 20 години затвор — максималната присъда е 10 години за всяко от обвиненията в транспортиране. Ако беше осъден по някое от другите обвинения, 55-годишният мъж можеше да получи доживотна присъда.

Снимка: Кинг Комбс, син на Шон "Диди" Комбс, Getty Images

Защитата на Комбс

В документ от 380 страници адвокатите на Комб изтъкват липсата на насилие, докато е бил във федералния арест, и приноса му към другите затворници.

Според документите, музикалният магнат е работил със затворници в своето звено и е разработил бизнес и предприемаческа програма, която нарича „Безплатна игра с Диди“.

Адвокатите посочват, че Комбс е трезвен за първи път от 25 години.

Неговата осиновена сестра Кейша Комбс пише в писмото си до съдия Субраманиан, че посещава Комбс в ареста и е видяла положителните ефекти от неговата трезвеност.

„Тъмният воал на пристрастяването, объркването и хаоса в живота му са изчезнали“, написа тя.

„Аз съм Дяволът и мога да те убия”: Жертва на Шон "Диди" Комбс с нови свидетелства в съда (ВИДЕО+СНИМКИ)

Много от писмата, подадени до съдията признават несъвършеното поведение на музикалния магнат, разкрито по време на процеса му, и молят съдията да вземе предвид неговите положителни черти на характера и неотдавнашното му личностно израстване.

Бившата му приятелка, рапърката Yung Miami, и Дейна Тран, майката на най-малката му дъщеря, описаха в писмата си какъв е Диди като семеен мъж.

Бивша приятелка на Шон „Диди“ Комбс, Вирджиния Хюин, известна като „Джина“, която трябваше да свидетелства срещу него, но мистериозно се отказа преди началото на процеса, изпрати по-рано своето писмо до съдията. Тя също настоя за освобождаването на магната.