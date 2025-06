Графичната дизайнерка Бриана Бонголан свидетелства срещу Шон „Диди“ Комбс. Тя посочи, че веднъж я е провесил през ръба на парапета на балкона на апартамент на 17-ия етаж и че го е видяла да хвърля нож по приятелката ѝ Касандра „Каси” Вентура.

В сряда прокурорите показаха снимки, направени от Бонголан и тогавашната ѝ приятелка, на синините на Бонголан, които тя твърди, че е получила по време на предполагаемия инцидент от 2016 г.

• Комбс е обвинен в рекет, заговор и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Той пледира невинен.

Федералното дело , което вече е в четвъртата си седмица на даване на показания, последва десетки граждански дела, заведени срещу него от мъже и жени, обвиняващи го в малтретиране.

Ключов свидетел по делото срещу Шон "Диди" Комб беше разпитан в съда (СНИМКИ)

Бонголан каза, че се е запознала с Вентура през 2014 г. около работата им в модната индустрия. По-късно двете се сближили. Тя свидетелства, че двете често са приемали заедно наркотици. По-късно посочи, че е набавяла наркотици за Вентура и че R&B певицата ѝ е плащала за тях. Бонголан заяви, че към момента не употребява наркотици.

🚨🚨🚨 Bryana Bongolan testifies she was dangled OFF A 17TH FLOOR BALCONY and threatened:



"He lifted me up and then put me on top of the rail.”



“I was trying not to slip.”



He said "You. Know. What. You. Did."



DETAILS COMING



FOLLOW FOR DETAILS OF HER TESTIMONY pic.twitter.com/B6PLc5g5pV