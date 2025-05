Процесът срещу американския рапър Шон „Диди“ Комбс, който е обвинен в сексуално насилие, започна . Комбс беше арестуван по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет през септември 2024 г. Той е използвал славата си, за да малтретира сексуално жени, заявиха прокурорите във встъпителните си изявления на процеса срещу него. Съдът изслуша и първите свидетели на прокурорите.

Ключовият свидетел беше бившата приятелка на Касандра „Каси” Вентура. Тя се появи бременна в 9-ия месец и застана на свидетелската скамейка, за да съобщи изключително притеснителни детайли около това, което прокуратурата определя като тормоз, продължил 10 години върху нея и други жертви.

Тя описа оргиите като „унизителни и деградиращи” и сподели, че не е имала желание да участва в тях. Каси каза още, че се е чувствала принудена да бъде част от това не само, за да задоволи желанието на Пъф Деди, който ги е ръководел до най-малкия детайл, а и защото се е чувствала заплашена, че срещу нея ще има физически тормоз, ако откаже.

Вентура каза още, че някои от оргиите са продължавали 36 часа, а най-дългата е била 4 дни. И допълни, че са били записвани с професионална техника, а също така са били използвани и наркотици – кокаин, кетамин, халюциногенни гъби, марихуана, екстази. Използвани са още големи количества бебешко олио и дори восък.

