Клип с насилие над жена от страна на рапъра Пи Диди беше разпространено от CNN. Посегателството е извършено в хотел в Лосс Анджелис, а жертвата е бившата приятелка на звездата Касандра "Каси" Вентура.

На видеото, заснето от охранителни камери през 2016 г., се вижда как изпълнителят удря, блъска на земята, рита и влачи бившата си половинка. Клипът съдържа смущаващи кадри!

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/0LvjVDllu7 pic.twitter.com/TnqLocdtSM