Изборът на съдебни заседатели по съдебното дело за трафик на хора срещу Шон „Диди“ Комбс започна в понеделник, в Ню Йорк. Рапърът и продуцент е обвинен за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Потенциалните съдебни заседатели

150 потенциални съдебни заседатели попълниха анкета, която оценява познанията им за Комс, отношението им към органите на реда, дали са преживявали сексуално насилие и други.

Те също така получиха и списък с около 190 имена на известни личности и обществени фигури, сред които Майкъл Б. Джордан, Кание Уест, Майк Майърс и Кид Къди, като трябваше да отбележат кои от тях разпознават. Не е ясно как имената се свързват с делото.

Комс е известен с бляскавите си холивудски партита и широк кръг контакти.

Обвинения срещу Комс, свързани със звезди

Прокуратурата смята, че Кид Къди, например, е бил жертва на бомбен атентат с автомобил, организирано от Комс през 2011 г.

Тогава рапърът имал връзка с бившата приятелка на Комс — Касандра „Каси“ Вентура, главен свидетел по делото. През 2024 година в пулбичното пространство се появи клип с насилие над Вентура от страна на Комбс. На видеото, заснето от охранителни камери през 2016 г. , се вижда как изпълнителят удря, блъска на земята, рита и влачи бившата си половинка.

Майкъл Б. Джордан вероятно няма да свидетелства, въпреки че е излизал с Вентура през 2015 г. - факт, който е разгневил Комбс, сочат източници.

Други споменати личности

Списъкът включва още певицата Мишел Уилямс от Destiny’s Child, актрисата Лорън Лондон, певицата Дон Ричард, продуцента Далас Остин и много членове на семейството на Комс. Учудващо много от потенциалните съдебни заседатели заявили, че не познават нито едно от посочените имена.

Продължителност и организация на процеса

Очакванията са процесът да продължи поне осем седмици.

Изборът на заседатели ще продължи до 12 май, когато вероятно ще започнат откриващите пледоарии.

Очаква съдебното заседание ще бъде отворено за обществеността, но няма да бъдат излъчвани по медиите или онлайн.

Лични истории на кандидатите и възможни предразсъдъци

Съдия Арун Субраманиан разпита 32 кандидат-заседатели. Те имаха възможност да обсъждат чувствителни въпроси насаме с него, стенограф и адвокатите на двете страни.

Няколко кандидати са споделили, че са били сексуално насилвани или имат близък, станал жертва на такова престъпление. Повечето от тях обаче са заявили, че това няма да им попречи да бъдат безпристрастни.

В края на първия ден 19 съдебни заседатели преминаха към следващия етап на разпит. Те са на възраст от 30 до 75 години и са от Манхатън, Бронкс и Уестчестър. Сред тях са финансови анализатори, учители, учени и касиери.

Мащабно разследване и възможни свидетели

От 2023 г. музикалният магнат е изправен пред над 70 граждански дела за сексуални посегателства, включително изнасилване и трафик на хора. Те са отделни от федералния процес. Очаква се по делото да свидетелстват Вентура и други предполагаеми жертви, чиито имена все още не са публично известни.

Федералната прокуратура твърди, че е разпитала над 50 свидетели и е събрала доказателства от над 100 електронни устройства, показващи Комс като системен насилник с мащабна престъпна мрежа, прикривана от негови асистенти, охрана и служители.

Обвиненията обхващат период от 2004 до 2024 г.

Пи Диди отрича всичко и настоява, че всички сексуални контакти са били по взаимно съгласие.

Обвиненията срещу Комбс и каква присъда може да получи

Комс е обвинен по пет точки, включително за рекет, две за трафик на хора и две за принуда към проституция. В обвинителния акт срещу него се казва, че е принуждавал и малтретирал жени в продължение на години с помощта на мрежа от сътрудници и служители, като същевременно е заглушавал жертвите чрез изнудване и насилие, включително отвличане, палеж и физически побои.

Той пледира, че е невинен.

Ако бъде осъден по някое от обвиненията, той може да прекара остатъка от живота си в затвора.

