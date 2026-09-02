-
Втори опит за саботаж на електропреносната мрежа в Германия
-
Застрашена ли е сигурността на Европа след обвиненията на Германия към Русия за атака с дрон на летището в Лайпциг
-
Германия обвини Русия за атаката с дрон на летище „Лайпциг/Хале“. Берлин затваря руското консулство в Бон
-
Откриха взривни устройства край ТЕЦ в Германия, целящи мащабен токов удар
-
Преди срещата на Путин и Ердоган: Може ли Турция да посредничи за край на войната в Украйна?
-
Папа Лъв XIV стана първият папа, участвал в шествие с лодка по езерото Албано (ВИДЕО)
При срутването на козирка на жп гара загинаха 16 души
В Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души.
Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад.
Нов протест в Сърбия след нападение над студенти в Нови Сад преди ден
Още през май 2025 г. студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни