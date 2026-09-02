В Сърбия хиляди студенти и граждани излязоха на протест 22 месеца след срутването на козирката в Нови Сад, при което загинаха 16 души.

Протестиращите в Белград се събраха близо до гарата и извървяха пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите. Шествия имаше и в Ниш и Нови Сад.

Нов протест в Сърбия след нападение над студенти в Нови Сад преди ден

Още през май 2025 г. студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и не са участвали в политическия живот на страната.

Редактор: Никола Тунев