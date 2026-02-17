Сръбски граждани отново излязоха на протест във вторник вечер, след като на ден по-рано активисти на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) нападнаха студенти край театъра в Нови Сад. Демонстрантите заявяват, че не приемат „насилието чрез побой“ и настояват нападенията да бъдат осъдени, съобщи телевизия N1.

Полицията разпръсна протест в Нови Сад

В Белград, в района на парка край Ушче, един младеж е бил задържан. По информация на репортер на N1 на място е имало хвърляне на пиротехнически средства и гонитба с полицията.

Активисти на Сръбската прогресивна партия са нападнали най-малко трима студенти снощи. Според съобщение на студентите от Философския факултет в Нови Сад броят на пострадалите вероятно е по-голям.

Четирима задържани за нападението над студенти в Нови Сад

Те твърдят, че на студент е била разбита главата, на друг е бил счупен зъб, а нападателите са хвърляли по тях фасове от цигари.

Редактор: Станимира Шикова