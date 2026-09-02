САЩ и Иран отново навлязоха в спиралата на взаимни удари. Иранските власти обявиха, че при американските атаки са загинали 11 души в югозападната провинция Хузестан.

Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на Корпуса на ислямската революционна гвардия, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски съоръжения, средства за поставяне на мини и комуникационни обекти. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток.

От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прехванала 10 балистични ракети.

Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран „оправдана” и заплаши с по-мащабни удари, ако Техеран предприеме ответни действия.