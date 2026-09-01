Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран.

Атаката е започнала в 16 ч. по Гринуич, поясни в Х американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион. На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Два петролни танкера бяха ударени със снаряди в Ормузкия проток

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

► Тръмп предупреди Иран да не отвръща на подновените американски удари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес предупреди Иран да не отвръща на последните американски удари, заявявайки, че Техеран е изправен пред „много по-силни и по-силни“ атаки.

Републиканецът заяви, че американските атаки днес близо до Ормузкия проток били в отговор на това, че Иран е поставил мини и е изстрелял ракети по американска база в Йордания.

„Ако провалилият се народ Иран отвърне на тази много оправдана атака, той ще бъде ударен отново много по-силно и на по-високо ниво, но това няма да е най-голямата атака от всички, която чака своя ред, а когато приключи, от Иран ще остане много малко!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

От своя страна Корпуса на гвардейците на ислямската революция реагира, като посочи, че САЩ „ще съжаляват“ за подновените атаки.

Редактор: Дарина Методиева