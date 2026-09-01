Два танкера, превозващи саудитски петрол, бяха ударени със снаряди в рамките на минути, докато преминавали през Ормузкия проток вчера вечерта. Танкерите натоварили по 2 милиона барела саудитски суров петрол в терминала Джуайма миналата седмица.

„Случаите представляват по-нататъшна ескалация на заплахата в рамките на оманския коридор“, посочват от компанията за рисков мениджмънт при корабоплаване „Марискс“.

Саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ възобнови товаренето и продажбите на петрол през пролива през август.

Танкер беше нападнат в Ормузкия проток

Иранските и американските блокади на Ормузкия проток рязко ограничиха износа на петрол от Персийския залив, тъй като и двете страни се опитаха да утвърдят властта си над водния път. Цените на петрола скочиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с по-нататъшни удари срещу Иран след първата размяна на огън от края на юли.

При последните атаки срещу плавателни съдове плаващият под саудитски флаг петролен танкер „Сидр“ беше ударен от снаряди на около 16,6 морски мили североизточно от Хасаб около 19:52 местно време. Минути по-късно плаващият под либерийски флаг „Ви Ел Си Си Сенегал Просперити“ бил ударен от три снаряда на приблизително 17 морски мили източно от Хасаб. Съобщава се, че целият екипаж е в безопасност.

По-рано днес иранските медии съобщиха, че саудитски петролен танкер бил спрян, докато преминавал през Ормузкия проток.

Редактор: Дарина Методиева