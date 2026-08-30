Танкер беше подложен на нападение в Ормузкия проток, край бреговете на Оман, където е бил ударен с неидентифициран снаряд, съобщи късно днес британската служба за морски търговски операции.

Според съобщението инцидентът е станал вчера, на 12 морски мили (малко над 20 км) северно от град Хасаб. Засега няма данни за пострадали или за екологични щети. Властите разследват случая, но все още не е ясно кой стои зад атаката.

Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Иран продължава до голяма степен да блокира движението през Ормузкия проток чрез заплахи и атаки срещу кораби в резултат на войната си със САЩ. Този воден път е жизненоважен за износа на петрол, газ и торове от държавите в Залива. Преди войната той беше свободен за корабоплаване.

В допълнително изявление британската служба за морски търговски операции съобщи, че атаките, опитите за атаки и тормозът от страна на Корпуса на ислямската революционна гвардия на Иран в Ормузкия проток продължават, включително прелитания на дронове, целенасочено наблюдение на търговски кораби и периодични радиообаждания. Това показва, че Иран възнамерява да поддържа натиск върху корабите, преминаващи през протока.

Търговският трафик остава по-нисък от преди войната, макар и с леко увеличение спрямо последните най‑ниски нива.

Редактор: Никола Тунев