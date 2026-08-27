Танкер бе поразен от неизвестен снаряд, като в резултат на удара е избухнал пожар на борда. Това се посочва в изявление на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO). Всички членове на екипажа са невредими.

Това вторият подобен случай от началото на седмицата. Британската организация за морски търговски операции в понеделник съобщи за удар по петролен танкер на около 9 морски мили североизточно от Аш Шиша в Оман.

Лондон съобщи за обстрелван танкер от страна на Иран в Ормузкия проток

Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, редовно са атакувани, откакто на 28 февруари започна израелско-американската офанзива срещу Иран.

Ислямската република, която претендира за контрол над този стратегически морски път, тази седмица беше заплашена с „икономическо задушаване“ от американския министър на финансите Скот Бесънт, който представи нов пакет от санкции, засягащи търговските партньори на страната.

Редактор: Станимира Шикова