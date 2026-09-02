Автомобил се вряза тази нощ в тълпа от поддръжници на иранското правителство и въоръжените сили в североизточния град Машхад. Загинали четирима души, а над 10 са ранени.

По първоначална информация автомобилът се движел с висока скорост, когато се сблъскал с друго превозно средство. Шофьорът загубил контрол над колата, която продължила към тълпата. По пътя си тя ударила предпазни огради и пътни знаци, преди да се вреже в хората. Това съобщи ръководителят на пътната полиция в провинция Разави Хорасан Мохсен Муса-Абади.

Irán: Iraní desesperado por la represión interna embiste concentración de la Guardia RevolucionariaUn automóvil arrolló a simpatizantes del régimen y de la IRGC en Mashhad (noche del 1-2 de septiembre 2026). Resultado: 4 muertos y más de 10 heridos.Las autoridades lo califican de… pic.twitter.com/NLAofQ5tZm — Maibort Petit (@maibortpetit) September 2, 2026

Шофьорът е задържан. Първоначалната проверка показала, че той не бил в нормално състояние, но властите не уточняват какво точно е било състоянието му.

САЩ и Иран отново си разменят удари

Reports from Mashhad, Iran, say a vehicle drove into a pro IRGC gathering in the Eghbal Lahouri area, with a very large number of casualties reported. pic.twitter.com/O9ywqI1bhn — Open Source Intel (@Osint613) September 1, 2026

Към момента няма данни инцидентът да е политически мотивиран. Властите го определят като пътнотранспортно произшествие.

Събирането в Машхад е част от поредица периодични прояви в подкрепа на Ислямската република и въоръжените ѝ сили. Според агенция „Мехр“ подобни събития се провеждат от началото на войната със Съединените щати в края на февруари.

Редактор: Дарина Методиева