Историята на норвежкото кралско семейство не започва в дворците на Осло, нито с династията, която днес стои начело на страната. Тя отвежда повече от хилядолетие назад – във времето на викингите, когато Норвегия все още не е единна държава, а земите ѝ са разделени между множество местни владетели.

Традиционно за първия крал, обединил значителна част от страната под своя власт, се смята Харалд Хорфагре, известен още като Харалд Прекраснокосия. Според средновековните саги именно неговата победа в битката при Хафрсфиорд, обикновено датирана към края на IX век, поставя основите на обединеното Норвежко кралство.

Около тази ранна история неизбежно има легенди, а част от подробностите, достигнали до наши дни, са записани столетия след предполагаемите събития. Но образът на Харалд остава фундаментален за норвежката монархическа традиция – началната точка на разказ, който ще премине през викинги, граждански войни, съюзи с други скандинавски държави, загуба на независимост и накрая – възраждане на националната монархия.

Почина кралят на Норвегия Харалд V

Кралство, родено във времето на викингите

След Харалд властта над Норвегия многократно преминава между различни владетели и претенденти за трона. Това е период, в който кралската власт все още няма стабилността, която свързваме със съвременните монархии.

Сред най-значимите фигури от тази епоха е Олаф II Харалдсон – кралят, който след смъртта си ще стане известен като Свети Олаф.

Той загива в битката при Стиклестад през 1030 г., но впоследствие е канонизиран и постепенно се превръща не само в религиозен символ, но и в една от най-важните фигури в изграждането на норвежката национална идентичност. Християнизацията на страната и укрепването на монархията променят завинаги характера на кралството.

През следващите столетия Норвегия преживява както периоди на могъщество, така и ожесточени вътрешни борби. Особено драматични са гражданските войни от XII и XIII век, когато различни претенденти се борят за короната.

След тях обаче настъпва един от най-силните периоди на средновековното Норвежко кралство. При Хокон IV през XIII век влиянието му се разпростира далеч отвъд територията на днешната държава. Под норвежка власт или влияние се намират островни територии в Северния Атлантик, а кралството е значима сила в скандинавския свят.

Но след възхода предстои дълъг период, в който съдбата на норвежката корона все по-тясно се преплита с тази на съседните държави.

Снимка: gettyimages

Когато Норвегия остана без собствена династия

В края на XIV век Норвегия, Дания и Швеция попадат под една корона в рамките на Калмарската уния. Формално трите кралства остават отделни, но постепенно политическият център се измества към Дания.

Швеция окончателно напуска съюза през XVI век, докато Норвегия остава свързана с Дания.

Следва период от близо три столетия, през който Копенхаген е политическият център на общата държава. Норвегия продължава да съществува като историческо кралство, но вече няма собствена независима управляваща династия и собствен кралски двор.

Краят на една епоха: Светът скърби и отдава почит на крал Харалд V

Тази епоха приключва не заради вътрешна революция, а заради огромните политически размествания, предизвикани от Наполеоновите войни.

Дания застава на губещата страна. С Килския договор от 1814 г. датският крал е принуден да отстъпи Норвегия на шведския монарх.

Но норвежците вече имат други намерения.

1814 г. – годината, в която Норвегия поиска сама да решава съдбата си

През пролетта на 1814 г. представители на норвежкото общество се събират в Ейдсвол. На 17 май приемат Конституцията на Норвегия - дата, която и днес е националният празник на страната.

За крал е избран датският принц Кристиан Фредерик.

Независимостта обаче се оказва краткотрайна. Швеция отказва да приеме създалото се положение и след кратък военен конфликт Норвегия влиза в съюз с нея.

Това обаче не означава връщане към положението отпреди 1814 г.

Снимка: gettyimages

Норвегия запазва своята Конституция, парламент и значителна вътрешна автономия. Двете държави имат общ монарх и обща външна политика, но Норвегия постепенно изгражда институциите и самочувствието на модерна национална държава.

И точно това постепенно ще направи съюза все по-труден за поддържане.

През XIX век норвежкото национално съзнание укрепва. Икономиката се развива, парламентът придобива все по-голямо значение, а желанието страната сама да определя външната си политика става все по-силно.

В началото на XX век конфликтът между Осло – тогава все още наричан Кристиания – и Стокхолм вече изглежда почти неразрешим.

1905 г. – Норвегия отново е сама

Кризата достига своя връх през 1905 г. Един от основните спорове е желанието на Норвегия да има собствена консулска служба, независима от шведската.

След поредица от политически сблъсъци на 7 юни 1905 г. норвежкият парламент – Стортингът – обявява, че съюзът с Швеция е прекратен.

Моментът е исторически. След векове в различни съюзи Норвегия отново трябва да реши не само каква държава иска да бъде, но и кой трябва да застане начело на нея.

И тук историята поема в необичайна посока. Норвегия не разполага със собствена съвременна кралска династия, която просто да поеме трона. Затова погледите се насочват към останалите европейски кралски семейства.

Сред възможните кандидати се появява един 33-годишен датски принц. Името му е Карл.

Датският принц, когото норвежците превърнаха в свой крал

Принц Карл Датски е роден през 1872 г. като втори син на бъдещия датски крал Фредерик VIII и принцеса Луиза Шведска. На пръв поглед изборът му е изключително практичен. Като втори син той не се очаква да наследи датската корона. Има скандинавски произход и е свързан с някои от най-влиятелните кралски фамилии в Европа.

Но има още едно огромно дипломатическо предимство. Съпругата му е принцеса Мод Уелска – дъщеря на британския крал Едуард VII и кралица Александра и внучка на кралица Виктория.

„Всичко за Норвегия“: Хокон VIII пое короната и запази девиза на баща си

Снимка: gettyimages

А това означава, че евентуалният нов крал на младата независима Норвегия ще бъде зет на британския монарх. В Европа от началото на XX век подобна родствена връзка далеч не е само семейна подробност.

Карл и Мод вече имат и малък син – принц Александър. Налице е наследник и следователно възможност за създаването на стабилна нова династия. Но датският принц поставя едно забележително условие.

„Нека първо попитаме народа“

Карл не иска да приеме короната единствено по решение на политическия елит. Той настоява да има ясно доказателство, че самите норвежци искат да запазят монархията.

През ноември 1905 г. страната гласува дали принцът да бъде поканен да стане крал. Огромното мнозинство от участвалите подкрепя предложението. Едва тогава Карл приема. Но в момента, в който става крал на Норвегия, той прави нещо символично. Оставя датското си име зад себе си.

Новият монарх избира името Хокон VII – име, което връща страната към средновековните ѝ крале и подчертава приемствеността с древната норвежка монархия.

Малкият принц Александър също получава норвежко име. От този момент той е Олаф - бъдещият крал Олаф V. Мод става кралица на Норвегия. Така една нова династия съзнателно се свързва с една повече от хилядолетна традиция.

Крал, избран за една нова Норвегия

На 25 ноември 1905 г. Хокон VII пристига със семейството си в Кристиания. След векове без собствен кралски двор Норвегия отново посреща монарх, който ще управлява именно като неин крал.

На следващата година Хокон и Мод са коронясани в катедралата „Нидарос“ в Тронхайм. Новият крал се оказва изправен пред деликатна задача. Той е чужденец по рождение, поставен начело на държава, която току-що е извоювала пълната си независимост и е особено чувствителна към всеки опит властта ѝ отново да бъде ограничена.

Британските кралски особи, арестувани през вековете (СНИМКИ)

Затова Хокон VII постепенно изгражда образа на конституционен монарх, който не стои над демократичната система, а се превръща в неин символ. Решението му да поиска народно одобрение още преди да приеме короната се оказва своеобразна заявка за начина, по който новата монархия ще търси своето място в обществото.

Но истинското изпитание за Хокон VII предстои десетилетия по-късно. На 9 април 1940 г. германските войски нахлуват в Норвегия. Пред краля ще бъде поставен избор, който вече няма да определя само неговото царуване. Той ще определи мястото на монархията в норвежката история. И Хокон VII ще откаже да се подчини.

Кралят, който каза „не“: Хокон VII и най-тежкото изпитание пред норвежката корона

На 9 април 1940 г., малко преди разсъмване, войната достига Норвегия. Нацистка Германия започва операция „Везерюбунг“ - едновременно нахлуване в Норвегия и Дания. Германски военни кораби се насочват към ключови пристанища, самолети навлизат във въздушното пространство, а войски започват да превземат стратегически точки.

Дания капитулира само след няколко часа. Норвегия избира друг път. А в центъра на едно от най-драматичните решения в историята на страната застава човекът, който 35 години по-рано е пристигнал от Дания, за да стане неин крал - Хокон VII.

Германският план предвижда светкавично овладяване на норвежката столица и залавяне на краля, правителството и членовете на парламента. Но операцията не протича според очакванията. При навлизането в Ослофиорд германският тежък крайцер „Блюхер“ е обстрелван от норвежката крепост „Оскарсборг“. Корабът е поразен и потъва.

Този епизод се оказва от огромно значение. Забавянето на германското настъпление дава на крал Хокон VII, престолонаследника Олаф, правителството и депутатите от Стортинга време да напуснат Осло.

Снимка: iStock

Кралската фамилия е принудена да изостави столицата практически в движение. Хокон вече е на 67 години. До него е синът му Олаф - човекът, който един ден трябва да наследи короната. Но двамата вземат решение, което ще има огромно значение за бъдещето на династията: остават в Норвегия заедно с законното правителство.

Други членове на семейството трябва да бъдат изведени на безопасно място. Съпругата на престолонаследника Олаф - принцеса Марта, и трите им деца, Рагнхил, Астрид и малкият принц Харалд, напускат страната.

Момчето е само на три години. Десетилетия по-късно именно то ще седне на норвежкия престол като крал Харалд V.

Докато законните институции се оттеглят от столицата, в Осло настъпва политически хаос. На 9 април Видкун Квислинг – лидерът на норвежката крайнодясна партия „Национално единство“ – използва радиообръщение, за да обяви, че поема управлението.

Името му по-късно ще се превърне в международен синоним на предателство и сътрудничество с окупатор. Германците искат крал Хокон да признае правителство, оглавявано от Куислинг.

Женско царство в европейските монархии: Принцесите, които могат да станат кралици

За Берлин това би било огромна политическа победа. Ако законният норвежки монарх приеме новото управление, окупацията би могла да бъде представена като промяна, получила поне формално одобрение от върха на държавата.

Така кралят се оказва изправен пред решение, което далеч надхвърля собствената му съдба.

На 10 април германският пратеник Курт Бройер се среща с Хокон VII в Елверум. Искането е ясно – кралят трябва да назначи Квислинг за министър-председател.

Хокон отказва да даде незабавен отговор и заявява, че въпросът трябва да бъде обсъден с правителството. След това се случва моментът, който ще остане завинаги свързан с неговото име.

Кралят казва на министрите, че не може да приеме германското искане и да назначи правителство на Куислинг. Но Хокон VII е конституционен монарх. Той не иска личната му позиция да замени решението на законното правителство.

Снимка: gettyimages

Затова поставя и собственото си бъдеще на масата. Ако министрите смятат, че в интерес на страната трябва да приемат германските условия, той няма да им попречи. Но самият той не би могъл да остане крал и да одобри подобно решение. В такъв случай е готов да абдикира.

Правителството застава зад него. Отговорът към Германия е „не“. Това решение превръща Хокон VII от конституционен държавен глава в един от символите на норвежката съпротива.

Германският натиск не приключва с дипломатическия ултиматум. На 11 април германската авиация бомбардира Нюбергсун, където се намират кралят, престолонаследникът и членове на правителството. Те успяват да се укрият и оцеляват.

Следват седмици на непрекъснато придвижване на север, докато германските сили постепенно установяват контрол над все по-голяма част от страната. Норвежката съпротива продължава, подпомагана от съюзнически сили, но след германското настъпление във Франция стратегическата ситуация в Европа се променя драматично. Великобритания и съюзниците решават да изтеглят войските си от Норвегия.

Пред краля остава още един болезнен избор. Да остане и почти сигурно да попадне в германски ръце – или да напусне собственото си кралство и да продължи борбата отвън. Хокон избира изгнанието.

Кралят напуска Норвегия

На 7 юни 1940 г. – точно 35 години след решението на Стортинга от 7 юни 1905 г., поставило началото на окончателното отделяне от Швеция – Хокон VII, престолонаследникът Олаф и норвежкото правителство напускат страната на борда на британския крайцер HMS „Devonshire“.

Отправят се към Великобритания. Норвегия капитулира военно на континенталната си територия, но кралят не капитулира. От Лондон законното норвежко правителство продължава дейността си, а Хокон се превръща в лице на една държава, която е окупирана, но отказва да приеме окупацията като свое законно бъдеще.

Крал Чарлз III на 77: Монархът, който обича изкуството, спорта и гълъбите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: gettyimages

Германците многократно се опитват да решат „кралския въпрос“. Окупационните власти имат интерес Хокон да бъде отстранен и монархията да загуби политическото и символичното си значение. Но той отказва да абдикира. И колкото по-дълго продължава окупацията, толкова по-силно буквата „H“ и числото „7“ започват да се превръщат в символи на съпротивата.

По време на войната Хокон VII отправя радиообръщения към своите сънародници чрез предаванията от Лондон. За хората в окупираната страна неговият глас има значение, което трудно може да бъде измерено само с политическата власт на един конституционен монарх.

Кралят е жив. Не е абдикирал. Не е признал Квислинг. Законната Норвегия продължава да съществува извън границите на окупираната държава.

Това е посланието. Междувременно норвежката съпротива в страната се разраства. Хиляди норвежци участват в различни форми на противопоставяне – от нелегална преса и разузнавателна дейност до саботажи и въоръжена борба.

Особено важен за съюзниците се оказва и огромният норвежки търговски флот. Норвежките кораби и моряци играят значима роля в снабдяването на Великобритания и останалите съюзнически сили. Хокон VII вече не е просто кралят, избран през 1905 г.

Той се превръща в символ на държавата, която норвежците се надяват един ден да получат обратно. Войната разделя и самата кралска фамилия.

Докато Хокон и престолонаследникът Олаф остават във Великобритания. Съпругата на Олаф – принцеса Марта – и трите им деца намират убежище първо в Швеция, а впоследствие в Съединените щати. Там Марта изгражда близки отношения с американския президент Франклин Делано Рузвелт и първата дама Елинор Рузвелт и се превръща в разпознаваем представител на норвежката кауза.

За малкия Харалд войната означава детство далеч от собствената му страна. Той живее в САЩ със своите майка и сестри, докато баща му и дядо му участват в политическата борба за освобождаването на Норвегия.

Почина принц Андреас Сакскобургготски

Снимка: gettyimages

Тази подробност ще придобие особено значение десетилетия по-късно. Бъдещият крал на Норвегия ще бъде единственият съвременен норвежки монарх, който като дете лично е преживял изгнанието, причинено от войната.

През пролетта на 1945 г. Третият райх се разпада. На 8 май германските сили в Норвегия капитулират. Страната е свободна. Престолонаследникът Олаф се завръща още на 13 май, а няколко седмици по-късно идва моментът, който символично затваря един исторически кръг. На 7 юни 1945 г. – точно пет години след като е бил принуден да напусне родината си и точно 40 години след съдбоносния 7 юни 1905 г. – Хокон VII се завръща в Норвегия. Посрещането е триумфално.

Управлението на Олаф V

След смъртта на Хокон VII през 1957 г. короната преминава към единствения му син Олаф V. Новият монарх вече е добре познат на норвежците – не само като престолонаследник, останал до баща си през Втората световна война, но и като човек с непринудено поведение и необичайна за кралските особи близост до обществото. С времето той си спечелва прозвището „народния крал“.

Олаф V остава вдовец още преди да се възкачи на трона. Съпругата му, принцеса Марта Шведска, умира през 1954 г. Двамата имат три деца – принцесите Рагнхил и Астрид и принц Харалд, единствения син и бъдещ наследник на короната.

Именно около Харалд започва следващата голяма лична история на норвежката династия. Като млад престолонаследник той се влюбва в Соня Харалдсен – образована млада жена от заможно семейство, но без благороднически произход. В средата на XX век подобен брак все още е трудно приемлив за бъдещ крал.

Харалд и Соня поддържат връзката си в продължение на девет години, докато чакат разрешение да се оженят. Ситуацията постепенно се превръща и в династичен въпрос – Харалд е единственият син на краля и от неговия бъдещ брак зависи продължаването на пряката линия на династията.

В крайна сметка престолонаследникът дава ясно да се разбере, че ако не може да се ожени за Соня, няма намерение да избере друга жена за своя съпруга. След години на несигурност крал Олаф V дава съгласието си.

Храни и напитки, които крал Чарлз III отказва да консумира (ГАЛЕРИЯ)

Харалд и Соня се женят на 29 август 1968 г. в катедралата в Осло. Жената, която години наред не изглежда като „подходящата“ съпруга за бъдещ монарх според тогавашните кралски разбирания, вече е престолонаследница на Норвегия.

Двамата имат две деца – принцеса Марта Луиз, родена през 1971 г., и принц Хокон, роден през 1973 г. По действащите тогава правила именно Хокон става наследник след баща си, въпреки че сестра му е по-голяма.

Снимка: gettyimages

Олаф V умира на 17 януари 1991 г. на 87-годишна възраст. След повече от 33 години на трона „народният крал“ е наследен от сина си.

Харалд V става крал, а Соня – първата родена като обикновена гражданка норвежка кралица в съвременната история на страната. Така любовта, която някога поставя династията пред труден избор, се оказва началото на следващото поколение на норвежката монархия.

Но историята ще се повтори. Само три десетилетия по-късно техният син Хокон също ще се влюби в жена, която мнозина смятат за немислим избор за бъдеща кралица. И този път обществената реакция ще бъде далеч по-бурна.

Харалд V се възкачва на трона

Когато през 1991 г. Харалд V се възкачва на трона, неговият 17-годишен син Хокон става престолонаследник на Норвегия. Пред младия принц стои сравнително ясно начертан път - образование, военна подготовка, постепенно поемане на кралски задължения и един ден короната. Личният му живот обаче скоро ще постави двореца пред изпитание, което по странен начин напомня историята на собствените му родители.

Жената, в която Хокон се влюбва, се казва Мете-Марит Чесем Хьойби. Тя няма аристократичен произход и вече е майка на малко момче – Мариус Борг, роден през 1997 г. Бащата на детето е от предишна нейна връзка.

Снимка: gettyimages

Новината за отношенията между престолонаследника и Мете-Марит предизвиква огромен медиен интерес. Под лупа попада миналото на бъдещата принцеса, включително средата, в която се е движила като млада. Малко преди сватбата през 2001 г. Мете-Марит публично говори за този период от живота си и изразява съжаление за изборите, които е направила.

Хокон обаче не се отказва от нея. Както някога баща му е настоявал да сподели живота си със Соня, престолонаследникът избира жената, с която иска да създаде семейство, независимо от обществените резерви.

Двамата се женят на 25 август 2001 г. в катедралата в Осло. Мете-Марит става престолонаследница на Норвегия, а малкият Мариус израства като част от семейството на бъдещия крал. Той обаче не получава кралска титла, няма официална роля в кралския дом и не е включен в линията за наследяване на трона.

Новият крал на Дания: Какво не знаем за Фредерик Х (СНИМКИ)

През 2004 г. се ражда първото общо дете на Хокон и Мете-Марит – принцеса Ингрид Александра. Нейното появяване има особено историческо значение. След промяна на норвежката конституция правилото за наследяване вече поставя първородното дете пред по-малките му братя и сестри независимо от пола.

Година по-късно семейството се увеличава с принц Свере Магнус. Но за разлика от поколенията преди него, момчето не измества по-голямата си сестра в наследствената линия. След баща си Хокон именно Ингрид Александра е следващата наследница на короната.

Така за първи път в съвременната история на династията става практически ясно, че един ден Норвегия може да има управляваща кралица. Ингрид Александра израства със съзнанието, че бъдещето ѝ е свързано не просто с кралското семейство, а с бъдещото оглавяване на държавата.

С годините Мете-Марит постепенно печели свое място в монархията и поема множество обществени ангажименти. През 2018 г. дворецът съобщава, че тя е диагностицирана с хронична белодробна фиброза – заболяване, което впоследствие налага периодично ограничаване и адаптиране на официалната ѝ програма.

Зад образа на Хокон, Мете-Марит и децата им дълго време стои идеята за една модерна монархия – семейство, което не крие, че животът му може да бъде далеч от традиционната представа за кралско съвършенство.

Снимка: gettyimages

Но именно човекът, който израства редом с бъдещия крал и бъдещата кралица, без самият той да бъде част от династията, години по-късно ще се окаже в центъра на най-тежката публична криза за семейството от десетилетия.

Мариус Борг Хьойби вече няма да бъде просто „синът на Мете-Марит“. Името му ще влезе в криминалните хроники на Норвегия.

Противоречивият живот на принцеса Марта Луиз

Докато принц Хокон постепенно е подготвян за бъдещ крал, животът на по-голямата му сестра Марта Луиз поема по съвсем различен път. Родена през 1971 г., тя е първото дете на Харалд и Соня, но заради действащите при раждането ѝ правила по-малкият ѝ брат застава пред нея в наследяването на трона.

През 2002 г. Марта Луиз се омъжва за писателя и художник Ари Бен. Двамата имат три дъщери – Мод Анжелика, Леа Айседора и Ема Талула. Бракът им продължава 14 години, преди през 2016 г. да обявят раздялата си. Разводът е финализиран през следващата година.

През декември 2019 г. семейството преживява трагедия - Ари Бен се самоубива на 47-годишна възраст. Смъртта му предизвиква силен обществен отзвук в Норвегия, а най-голямата им дъщеря Мод Анжелика говори открито по темата за психичното здраве и търсенето на помощ.

Междувременно самата Марта Луиз все по-често привлича внимание с интереса си към алтернативната духовност. През годините тя говори публично за способността си да общува с ангели и развива дейности, свързани с духовни практики – нещо необичайно за член на европейско кралско семейство.

Снимка: gettyimages

През 2019 г. тя обявява връзката си с американеца Дурек Верет, който се представя като шаман. Двамата бързо се превръщат в една от най-коментираните двойки в Норвегия. Наред с личния им живот, внимание предизвиква и въпросът доколко титлата на принцесата трябва да бъде свързвана с техни търговски дейности.

През 2022 г. норвежкият кралски двор обявява, че Марта Луиз се отказва от официалните си кралски задължения. Тя запазва титлата „принцеса“, но вече не представлява кралския дом при официални прояви. Беше подчертано и разграничението между титлата ѝ и частните ѝ бизнес начинания. Марта Луиз и Дурек Верет се женят на 31 август 2024 г. Сватбата привлича огромен международен медиен интерес, но Верет не получава кралска титла и не става официален член на норвежкия кралски дом.

Така двете деца на Харалд V олицетворяват две различни посоки за следващото поколение на династията. Хокон остава в центъра на институцията и се подготвя един ден да наследи баща си, докато Марта Луиз постепенно изгражда живот извън официалната дейност на двореца. Но през последните години границата между личния живот на семейството и авторитета на институцията става все по-трудна за поддържане.

Детски рисунки на крал Чарлз показват артистичния му талант

Здравословните проблеми на крал Харалд и Мете-Марит, споровете около Марта Луиз и Дурек Верет и най-вече наказателните производства срещу Мариус Борг Хьойби поставят кралското семейство под натиск, с какъвто то отдавна не се е сблъсквало. Именно там започва най-новата – и най-трудната – глава от историята на норвежката монархия.

Бъдещето на короната: От Хокон VIII до една бъдеща кралица

На 28 август 2026 г. една епоха в историята на Норвегия приключи. Крал Харалд V почина на 89-годишна възраст в университетската болница „Риксхоспиталет“ в Осло. Той беше на трона повече от 35 години.

Норвегия обаче никога не остава без монарх. Според Конституцията наследникът поема короната автоматично в момента на смъртта на своя предшественик. Така престолонаследникът Хокон стана новият крал на страната.

Той избра името Хокон VIII. Новият монарх запази и девиза, използван от неговия баща, дядо и прадядо – „Всичко за Норвегия“. До него като кралица застава Мете-Марит – жената, чийто брак с престолонаследника преди четвърт век предизвика един от най-разгорещените обществени дебати около кралското семейство.

С възкачването на Хокон VIII се променя и следващото поколение на монархията. Неговата дъщеря Ингрид Александра вече е престолонаследницата на Норвегия.

Родена на 21 януари 2004 г., тя е първата жена в съвременната история на норвежката династия, която още от раждането си расте с реалната перспектива един ден да стане управляваща кралица.

Снимка: gettyimages

Причината е историческа промяна в правилата за наследяване. През 1990 г. Норвегия въвежда принципа, според който по-голямото дете има предимство пред по-малкото независимо от пола. Затова раждането на брат ѝ Свере Магнус през 2005 г. не променя мястото на Ингрид Александра в наследствената линия.

През последните години подготовката ѝ за бъдещата роля става все по-видима. След навършването на 18 години тя получи собствен кабинет в Кралския дворец, а постепенно започна да участва и в официални ангажименти. През 2025 г. завърши 15-месечна военна служба, след което започна висшето си образование със специалности, насочени към международните отношения и политическата икономия.

След смъртта на Харалд V ролята ѝ вече придобива съвсем различно значение. Ингрид Александра не е просто внучката на краля, която някога може да наследи короната. Тя е непосредственият наследник след своя баща и бъдещето на династията след Хокон VIII.

След нея в линията за наследяване е по-малкият ѝ брат принц Свере Магнус. И той постепенно започна да изпълнява самостоятелни обществени ангажименти, но именно върху Ингрид Александра ще падне основната тежест да подготви следващата глава на норвежката монархия.

Така повече от век след пристигането на Хокон VII в Норвегия династията отново преминава през историческа смяна на поколенията. През 1905 г. един датски принц приема древното норвежко име Хокон и пристига в страната, за да постави началото на нова кралска династия.

През 2026 г. неговият праправнук приема името Хокон VIII и наследява короната.

А след него чака Ингрид Александра. Жена, която един ден може да се превърне в първата управляваща норвежка кралица от повече от шест века. Историята на норвежката корона следователно не завършва със смъртта на Харалд V. На 28 август започна следващата ѝ глава.

Редактор: Цветина Петкова