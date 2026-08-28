Смъртта на крал Харалд V потопи Норвегия в траур и предизвика вълна от съболезнования от световни лидери и европейски кралски семейства. Послания в памет на 89-годишния монарх пристигат от различни части на света, а знамената пред Кралския дворец в Осло бяха спуснати наполовина. В реакциите си държавници отдават почит на повече от три десетилетия служба на Харалд V, на ролята му за модернизирането на норвежката монархия и на усилията му за укрепване на отношенията на страната с нейните международни партньори.

„Цял един народ скърби“, заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре след новината за смъртта на монарха. По думите му норвежците изпитват „дълбока благодарност“ за дългогодишната му служба в полза на страната.

Норвежкият крал Харалд V е в много тежко състояние

„За повече от три десетилетия като монарх Харалд Пети демонстрира непоколебима вяра в норвежкия народ. Той помогна на всеки един от нас да види най-доброто както у себе си, така и у другите“, посочи още Стьоре.

Крал Чарлз III също изрази „най-дълбоки и искрени съболезнования“ на норвежкото кралско семейство след кончината на своя братовчед. „Великобритания споделя скръбта на Норвегия в този момент на покруса“, се казва в посланието му. Британският монарх припомни и „особено тесните исторически и семейни връзки“ между двете държави.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е дълбоко натъжен от смъртта на Харалд V, и поднесе съболезнования на неговия наследник Хокон, кралското семейство и норвежкия народ. Макрон подчерта, че през цялото си управление Харалд е работил последователно за укрепването на отношенията между Норвегия и Франция. Френският президент припомни и топлото посрещане, което получил при посещението си в Осло през юни миналата година.

Харалд V почина на 89 години

Крал Харалд V почина на 89-годишна възраст в Националната болница в Осло. Според съобщението на Норвежкия кралски двор смъртта му е настъпила в 6:35 часа местно време – 7:35 часа българско време.

Монархът беше приет в болница на 17 август. През последните дни състоянието му се влоши и беше определено от двореца като много сериозно. Ден преди смъртта му премиерът Юнас Гар Стьоре отмени планираното си посещение в Германия заради здравословното състояние на държавния глава.

След кончината на Харалд престолът преминава към неговия син Хокон, който става крал Хокон VIII. Норвегия навлиза в период на национален траур.

Харалд V беше най-възрастният монарх в Европа и една от най-популярните фигури в Норвегия. Той управлява страната от 1991 г., когато наследява престола след смъртта на баща си Олаф V. В продължение на повече от 35 години Харалд остава символична фигура на единството на страната, а управлението му е свързвано с постепенното модернизиране на монархията.

Въпреки напредналата си възраст и поредицата от здравословни проблеми през последните години кралят категорично отказваше да абдикира. След оттеглянето на датската кралица Маргрете II през 2024 г. той отново беше попитан дали би последвал примера ѝ. Отговорът му беше недвусмислен: „Положената клетва е за цял живот“.

Харалд е роден на 21 февруари 1937 г. в Скаугум, близо до Осло. Той е третото дете и единствен син на бъдещия крал Олаф V и принцеса Марта Шведска.

Здравословното състояние на краля на Норвегия се е влошило

Детството му е белязано от Втората световна война. След германската окупация на Норвегия част от кралското семейство напуска страната, а Харалд прекарва няколко години в Съединените щати. След края на войната семейството се завръща в родината.

Личният живот на бъдещия крал също остава част от историята на норвежката монархия. Харалд отказва предложения за брак с представителки на европейски династии и настоява да се ожени за Соня Харалдсен – жената, в която е влюбен от младежките си години. Двамата сключват брак през 1968 г., след продължила години връзка, която първоначално предизвиква противоречия заради некралския произход на Соня.

През януари 1991 г., след смъртта на Олаф V, Харалд наследява норвежкия престол. Като конституционен монарх неговите правомощия са предимно церемониални и той не разполага с политическа власт.

До края на живота си Харалд V остана верен на решението, което многократно беше заявявал публично – че няма да се оттегли доброволно от трона и ще изпълнява задълженията си, докато е способен да го прави. Неговата смърт слага край на управление, продължило повече от три десетилетия, и отваря нова глава за норвежката монархия начело с крал Хокон VIII.

Редактор: Цветина Петкова