Състоянието на 89-годишния крал на Норвегия Харалд се е влошило, докато е в болница, и вече е определяно като „много сериозно“. Това съобщиха от норвежкия кралски двор, цитирани от "Ройтерс".

Харалд, който е най-възрастният монарх в Европа, беше приет в болница на 17 август. От двореца уточняват, че кралят се лекува от бактериална инфекция в кръвта.

Норвежкият крал Харалд Пети е приет в болница

Заради влошаването на състоянието му престолонаследникът принц Хокон и съпругата на краля - кралица Соня, са отменили всички свои планирани публични прояви. Членове на кралското семейство, сред които принцът и съпругата му, са били забелязани да пристигат в Университетската болница в Осло, където е настанен кралят.

Снимка: БТА

Норвежкият премиер отмени посещението си в Германия заради състоянието на крал Харалд

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре отмени планираното си посещение в Германия, където трябваше да се срещне с германския си колега Фридрих Мерц. „Цялата нация е с нас, докато отправяме топлите си мисли към краля и останалата част от кралското семейство“, заяви Стьоре.

„Предвид сериозното състояние на краля премиерът отменя участието си тази вечер в стратегическата среща на лидерите на парламентарните групи на управляващите партии в Германия, както и в работната вечеря с германския канцлер Фридрих Мерц“, се посочва в съобщение на кабинета му.

Заради ситуацията председателят на норвежкия парламент Масуд Гараххани е прекратил официалното си посещение в Исландия и се е отправил обратно към страната. Членовете на парламентарната Комисия по външни отношения и отбрана също са прекратили визитата си в Южна Корея.

Колегията на епископите на Лутеранската църква на Норвегия, която в момента е в Рим за рядка среща с папата, също е обявила, че ще се върне в страната възможно най-скоро.

Крал Харалд е церемониален държавен глава на Норвегия от 1991 г. През 2024 г. той обяви, че ще намали броя на официалните ангажименти, в които участва, заради напредналата си възраст. Тогава монархът категорично отхвърли възможността да абдикира. „Клетвата ми като крал е за цял живот“, заяви Харалд.

„Предвид сериозното състояние на краля премиерът отменя участието си тази вечер в стратегическата среща на лидерите на парламентарните групи на управляващите партии в Германия, както и в работната вечеря с германския канцлер Фридрих Мерц“, се посочва в съобщение на кабинета му.

Редактор: Иван Иванов