Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - братът на крал Чарлз III, по подозрение в злоупотреба със служебно положение, шокира мнозина. Редица публикации в различни медии определиха задържането на член на кралското семейство като „безпрецедентно“.

Твърди се, че последният арест на монарх е бил този на крал Чарлз I (управлявал от 1625 до 1649 г.), който бил задържан от властите през 1646 г. Арестът завършва с екзекуцията му през 1649 г. Макар арестите на членове на кралското семейство да намаляват значително след XVII век, случаят с Чарлз I не е последният.

Снимка: Getty Images

В кралство Англия, а по-късно и във Великобритания, са установени общо 58 арестувани представители на кралската фамилия (34 мъже и 24 жени) от Норманското завоевание през 1066 г. до началото на XVIII век. 19 от тях са били освободени, един е избягал, 12 са починали в ареста, 21 са били екзекутирани, трима са изчезнали, а двама са били убити.

Маунтбатън-Уиндзор не е първият брат или сестра на монарх, който е бил арестуван. Може би най-известният случай е този на Джордж - херцог на Кларънс, по-малък брат на крал Едуард IV (управлявал от 1461 до 1483 г.), който го хвърля в затвора за държавна измяна. Кралят го лишава от титлите му, отстранява го от наследствената линия и го екзекутира в Тауър в Лондон през 1478 г. Според легендата той е бил удавен в бъчва с вино.

Снимка: Getty Images

Последният брат или сестра на монарх, който е бил арестуван обаче, е бъдещата кралица Елизабет I, затворена от сестра си Мери I (управлявала от 1553 до 1558 г.) през 1554 г. Обвинена в заговор срещу Мери, Елизабет прекарва няколко месеца в Тауър, преди да бъде преместена под домашен арест на 19 май - годишнината от екзекуцията на майка ѝ Ан Болейн. В крайна сметка Елизабет е помилвана през 1555 г., след като крал Филип - съпругът на Мери, се застъпва за нея.

Снимка: Getty Images

Не само пълнолетни членове на кралското семейство, заподозрени в заговор и държавна измяна, са били поставяни под стража. Невинни кралски деца също са били затваряни — привидно за да бъдат пазени и защитени, но на практика като средство за контрол върху наследяването на трона. Известните „Принцове в Тауър“ са били държани там от узурпиралия трона им чичо Ричард III (управлявал от 1483 до 1485 г.), след като се възкачва на престола през 1483 г. Скоро след това изчезват. Широко разпространено е мнението, че Ричард ги е убил, макар да съществуват и алтернативни теории.

Друга двойка кралски деца, поставени под стража от своя чичо, са Елеонор и Артур Бретански. Техният чичо крал Джон (управлявал от 1199 до 1216 г.), бил най-малкият син в семейството. Това, че по-големият му покоен брат имал деца, застрашавало позицията му. Елеонор и Артур били хвърлени в затвора в началото на XIII век. Артур изчезва след 1203 г. и се предполага, че е бил убит. Елеонор прекарва остатъка от живота си в плен, умирайки в ареста в замъка Бристол през 1241 г.

Повечето арестувани членове на кралското семейство били обвинявани в държавна измяна и заговор, но тези обвинения често били допълвани с твърдения за ерес и магьосничество. Хенри V (управлявал от 1413 до 1422 г.) нарежда ареста на мащехата си Жана Наварска по подозрение в магьосничество.

Неговият син и наследник Хенри VI (управлявал от 1422 до 1471 г.) поставя под стража през 1441 г. своята леля Елинор Кобъм по обвинения в некромантия. Макар и двете жени да били арестувани съгласно законите на своето време, лишаването им от свобода вероятно е прикривало скрити мотиви — финансови в случая на Жана и политически в този на Елинор.

Най-много арести на членове на кралското семейство са извършени по време на управлението на Хенри VIII (1509–1547 г.), който поставя под стража 12 свои близки роднини, включително три от съпругите си, племенница и първа братовчедка.

Последното задържане на кралска особа е това на София Доротея от Целе през 1694 г. Тя е съпруга на Георг Хановерски, който по-късно става крал като Джордж I през 1714 г. Обвинена е в прелюбодеяние. Въпреки че е майка на принца на Уелс, София остава в плен и след възкачването на бившия си съпруг на трона. Умира в ареста през 1726 г.

Така Андрю Маунтбатън-Уиндзор е само последният в дълга поредица от арести на кралски особи - практика, която е била сравнително постоянна до края на XVII век.

Редактор: Цветина Петрова