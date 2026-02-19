Арестуваха Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба с публична длъжност, съобщи "Би Би Си". Властите официално обявиха, че се извършват претърсвания на адреси в "Роял Лодж" в Бъркшир, където доскоро е живял бившият вече принц, и имението Сандрингам в Норфолк. Андрю беше задържан в 8:00 ч. местно време.

Около 19:30 ч. (местно време) той беше освободен от полицейския арест. „Можем да потвърдим, че претърсванията в Норфолк са приключили“, се казва в кратко изявление на полицията в Темз Вали, очевидно визирайки претърсванията на неговото жилище в имението Сандрингам на крал Чарлз III в Източна Англия.

Става ясно, че докладваните претърсвания на бившия дом на Андрю в имението Уиндзор, западно от Лондон, продължават.

Помощник-началникът на полицията Оливър Райт заяви: „След задълбочена оценка, започнахме разследване по твърдение за неправомерно поведение при заемане на държавна длъжност“.

Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in a public office.

Thames Valley police is assessing allegations that he forwarded confidential reports while he was a trade envoy for the UK. — The Times 2/



https://t.co/MILFT5HyMI — Sangita Myska (@SangitaMyska) February 19, 2026

Снимки показват автомобили, пристигащи в имението "Сандрингам" в Норфолк в четвъртък сутринта - около 8 ч.

All those involved in these heinous crimes must be held accountable. #EpsteinFiles

Andrew Mountbatten-Windsor arrested at Sandringham estate https://t.co/2h2jO8SdtL — Maha Azzam (@MahaAzzam_ERC) February 19, 2026

От "Би Би Си" посочват, че най-дългият срок, за който бившият вече принц може да бъде задържан, е 96 часа, но това изисква решение на висши полицейски служители и на съда. Един от полицейските коментатори каза пред „Би Би Си”, че Андрю няма да се възползва от привилегии, а ще бъде настанен в килия с тоалетна.

Крал Чарлз III: Законът трябва да поеме по своя ход

След ареста дойде изявление и от крал Чарлз III. "С най-дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба с публична длъжност. Това, което следва сега, е пълен, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В това отношение, както казах и преди, те имат нашата пълна и всеотдайна подкрепа и сътрудничество. Нека заявя ясно - законът трябва да поеме по своя ход. Тъй като този процес продължава, не би било редно да коментирам повече по този въпрос" се казва в съобщението. Принцът и принцесата на Уелс подкрепиха изявлението на краля.

Нито крал Чарлз, нито Бъкингамският дворец са били информирани предварително, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор ще бъде арестуван днес, научи BBC News.

Крал Чарлз III с първи думи по случая "Епстийн"

Името на Андрю беше замесено многократно в скандалите около досиетата „Епстийн”. През октомври миналата година той се отказа от титлата си „херцог на Йорк“ и от всички други почести заради връзките си с осъдения за сексуални престъпления и починал в затвора Джефри Епстийн. В последната серия от разсекретени документи по случая Андрю е заснет да стои на четири крака над жена, лежаща на земята .

В началото на февруари той напусна и дългогодишния си дом в кралското имение Уиндзор.

Андрю, който днес навършва 66 години, последователно и категорично отрича да е извършил каквито и а било престъпления.

За първи път в историята има член на британското кралско семейство, който се разследва за злоупотреба със служебното си положение. Андрю е обвиняван, според досиетата, че по времето, когато е бил търговски представител, е изнасял конфидетциална информация, свързана с инвестиции, които могат да послужат на Епстийн да получи много пари, вместо да ги представя пред британските власти.