Новият крал на Норвегия ще носи името Хокон VIII, след като наследи престола след смъртта на баща си Харалд V на 89-годишна възраст.

53-годишният монарх обяви кралското си име и заяви, че ще запази девиза, използван от предишните поколения на норвежкото кралско семейство. „Ще приема името Хокон VIII и ще запазя същия девиз, който избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми: „Всичко за Норвегия“, заяви новият крал, цитиран в съобщение на норвежкото правителство.

Почина кралят на Норвегия Харалд V

Хокон наследи престола автоматично след смъртта на Харалд V. С възкачването му на трона приключи продължилото повече от три десетилетия управление на баща му.

King Haakon, accompanied by Crown Princess Ingrid Alexandra, arrives to Chair an Extraordinary Council of State Meeting at the Palace pic.twitter.com/mFMKaG3ApC — Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026

Кой е новият крал

Хокон е роден на 20 юли 1973 г. в Осло и е единственият син на Харалд V и кралица Соня. Той става престолонаследник през януари 1991 г., когато баща му се възкачва на трона след смъртта на крал Улаф V.

През годините Хокон неведнъж е изпълнявал функциите на държавен глава по време на отсъствия или здравословни проблеми на баща си. Това се случваше все по-често през последните години, когато здравословното състояние на Харалд V налагаше периоди на лечение и възстановяване.

Новият монарх е женен за принцеса Мете-Марит от 2001 г. Двамата имат две деца - принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус. Ингрид Александра вече е първа в линията за наследяване на норвежкия престол.

Краят на една епоха: Светът скърби и отдава почит на крал Харалд V

Краят на 35-годишното управление на Харалд V

Харалд V беше крал на Норвегия от 17 януари 1991 г. Той наследи своя баща Улаф V и остана начело на монархията до смъртта си на 28 август 2026 г.

През последните години здравето му беше поставено на изпитание многократно. Въпреки това Харалд категорично отхвърляше възможността да абдикира. След решението на датската кралица Маргрете II да се оттегли от престола той заяви, че положената от него клетва е „за цял живот“.

Смъртта му предизвика вълна от съболезнования както в Норвегия, така и от държавни и кралски лидери по света. Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре заяви, че „цял един народ скърби“, а британският крал Чарлз III посочи, че Великобритания споделя скръбта на Норвегия.

Редактор: Цветина Петкова